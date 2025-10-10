Mbappé anota, pero sale lesionado en la victoria de Francia ante Azerbaiyán

París, Francia.- Kylian Mbappé se despachó con un golazo, jugó poco más de 80 minutos y luego salió lesionado en la victoria de Francia por 3-0 sobre Azerbaiyán por las eliminatorias para la Copa del Mundo el viernes.

De arranque, Mbappé mostró pocas señales de una reciente lesión en el tobillo cuando anotó con una carrera de casi media cancha; agregó una asistencia para el segundo gol de su equipo y tuvo que salir cojeando tarde después de haber luchado por un balón con un oponente.

El conjunto galo dominó a Azerbaiyán, pero tuvo problemas para crear oportunidades, por lo que se necesitó un esfuerzo individual de Mbappé para romper el empate en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El también atacante del Real Madrid recogió el balón en el centro del campo y regateó a numerosos jugadores antes de colocar un disparo en la esquina inferior derecha. Ahora ha marcado en 10 partidos consecutivos para su club y su selección.

El astro galo celebra su anotación

Con su anotación, Mbappé se mantiene como el segundo goleador de todos los tiempos de Francia con 53 goles y necesita cinco más para superar a Olivier Giroud por el primer puesto. El atacante de 26 años, también asistió el segundo gol de Francia con un pase elevado en el área para que Adrien Rabiot rematara de cabeza en el minuto 69.

Antes del encuentro, Mbappé había sido duda por una lesión que sufrió en el tobillo derecho en juego del Real Madrid y pareció lastimarse el mismo tobillo al final, lo que lo obligó a salir en el minuto 83, dejando su lugar a Florian Thauvin, quien amplió inmediatamente la ventaja de Francia con su primer gol para Les Bleus desde que anotó en su última aparición internacional hace seis años.

Mbappé fue una pesadilla para la defensa rival

Con este resultado, Francia encabeza el Grupo D con nueve puntos, cinco más que Ucrania, que anotó dos goles tardíos para ganar 5-3 en Islandia después de que sus oponentes se recuperaran de dos goles en contra. Islandia tiene tres puntos, y Azerbaiyán es colista con solo un punto. Además, Francia mantuvo un récord perfecto después de tres partidos, mientras que Alemania volvió a la senda del triunfo al vencer por 4-0 a Luxemburgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui