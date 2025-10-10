MLB: Albert Pujols alza la mano para el puesto de manager de los Angels

California, Estados Unidos.- Albert Pujols fue campeón de la Serie Mundial, Jugador Más Valioso en tres ocasiones, disparó más de 700 jonrones y conectó más de 3 mil hits en su carrera que lo tienen a las puertas del Salón de la Fama. Ahora, podría agregarse un logro más a su impresionante trayectoria de más de 20 campañas en las Mayores, el manager de los Los Angeles Angels.

Este viernes, se dio a conocer que Pujols se reunió con los Angels para regresar al dugout como su próximo manager, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la reunión.

Albert Pujols met with Angels GM Perry Minasian yesterday to discuss the Angels' managerial position.



Contract discussions have taken place, but nothing is official per @SamBlum3 and @katiejwoo pic.twitter.com/rezMC2iH2y — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 10, 2025

La persona habló bajo condición de anonimato porque los Angels no están discutiendo públicamente su búsqueda de un sucesor para Ron Washington, a quien el equipo no le ejerció la opción que tenía para 2026.

Washington fue cesado después no calificar al equipo

Pujols se reunió con el gerente general de Los Angeles, Perry Minasian en San Luis, y el icónico toletero parece ser el favorito actual para hacerse cargo de los Angelinos en lo que sería su primer trabajo de entrenador de Grandes Ligas de cualquier tipo en la temporada.

El propietario de los Angels, Arte Moreno, ha seguido queriendo a Pujols, quien jugó primera base y fue bateador designado para de 2012 a 2021 después de que Moreno lo firmó de los Cardinals con un contrato de agente libre de 254 millones.

El cañonero dejó grandes números en Los Ángeles

Pujols se retiró después de la temporada 2022. Su carrera de 22 años como jugador incluyó 703 jonrones y 2,218 carreras impulsadas, junto con tres premios al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y dos anillos de Serie Mundial ganados en St. Louis.

El acuerdo del dominicano con los Angelinos incluyó un contrato de servicios personales después de que terminó su carrera como jugador, y Pujols, de 45 años, ha sido instructor de temporada baja en la organización de los Angelinos durante los últimos tres años.

Pujols ha realizado sus pininos como manager en su país

Desde su retiro, Pujols se ha puesto el uniforme de los Angelinos y ha trabajado con jugadores en cada uno de sus últimos tres entrenamientos de primavera. También entrenó a jugadores en la academia de los Angelinos en su natal República Dominicana. Pujols ha dirigido en la Liga Invernal Dominicana, y está programado para ser el manager de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo año.

Fuente: Tribuna del Yaqui