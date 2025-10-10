Multicampeón mundial de peso mediano se postula para enfrentar a Terrence Crawford en 2026

Ciudad de México.- Ante la incógnita conforme a cuál podría convertirse en el próximo rival para Terrence Crawford, un boxeador kazajo alzó la mano y aseguró que la afición es la que pide ver ese combate; Janibek Alimkhanuly, quien cuenta con dos fajas en la división de los medianos, podría ser el próximo rival para Crawford, quien dijo que buscaría las preseas de dicha división.

Apenas a mediados de septiembre, Terrence saltaba a la primera fila en el panorama del boxeo mundial; el estadounidense se enfrentó a Saúl Álvarez, quien puso en juego su campeonato indiscutido de los supermedianos. Ante más de 70 mil personas que se dieron cita en el Allegiant Stadium, presenciaron la sorpresiva derrota para el 'Canelo', quien perdió por decisión unánime ante Crawford y se convirtió en el único boxeador en la historia con cuatro campeonatos indiscutidos en tres categorías distintas.

Aunque de manera reciente, se dieron a conocer una serie de requerimientos para la siguiente pelea de Terrence, Janibek Alimkhanuly se declaró listo para enfrentarse al estadounidense durante el 2026. "Parece que los fanáticos del boxeo tienen una nueva pelea para emocionarse, ¡Janes vs. Crawford! Todos están hablando de ello, y si todo va bien, podría suceder el próximo año. Los mejores deben enfrentar a los mejores, esa es mi mentalidad".

Looks like boxing fans have a new fight to get excited about - Janibek vs Crawford!

Everyone’s talking about it, and if all goes well, it could happen next year. The best should face the best that’s my mindset. — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) October 9, 2025

Janibek Alimkhanuly es un boxeador de 32 años, nacido en Zhylandy, Kazajistán; actualmente, ostenta los títulos de Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en la división de peso mediano. Dicha división, es la única que tiene pendiente de conquistar Terrence Crawford, desde las 135 hasta las 168 libras.

¿Revancha con el 'Canelo' Álvarez?

Aunque aún no se ha desechado del todo, la idea de un 'Canelo' vs. Crawford II, hay varios factores que indican que no será posible la revancha para el mexicano; el primero de ellos, fue que Álvarez Barragán fue sometido a una cirugía de hombro, lo que lo tendrá fuera de circulación en los primeros meses del 2026.

#Deportes | Saúl 'Canelo' Álvarez se somete a cirugía, peleas del 2026 se ponen en duda para el mexicano uD83DuDC89uD83EuDD4Ahttps://t.co/E029LE5Rz4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

El segundo impedimento para tener la segunda edición de dicha pelea, fue que Terrence Crawford puso una serie de exigencias para su regreso a los encordados, entre las que destacan una bolsa garantizada que sobrepase los 100 millones de dólares, y la segunda condición es que se ponga en juego el campeonato indiscutido de los medianos.

#Deportes | ¿No al 'Canelo' Álvarez? Terrence Crawford pone exorbitantes condiciones para su siguiente pelea uD83EuDD4Ahttps://t.co/3LKJiUVlFW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui