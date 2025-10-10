Naranjeros festeja sus 80 años de historia con victoria ante Yaquis de Obregón

Hermosillo, Sonora.- Con una entrada de poco más de 12 mil personas, en el Fernando Valenzuela, los Naranjeros de Hermosillo celebraron sus 80 años de historia, con una enorme victoria 7-5 ante los Yaquis de Obregón, en el penúltimo juego de pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

De tú a tú

La pizarra se abrió desde la primera entrada con batazo remolcador de Jasson Atondo, pero la respuesta de la Tribu llegó de inmediato, con sencillo de Alfredo Hurtado. En esa misma entrada, los locales volvieron al ataque con elevado de sacrificio de José Cardona para el 2-1.

En el capítulo siguiente, Naranjeros haría un rally de tres rayitas más, pero Yaquis una vez más no se quedó atrás, castigando a Eduardo Vera con dos anotaciones más y poner las acciones 4-3. En la quinta, Hurtado le daría la del empate a Obregón, impulsado al 'Haper', en lo que fue una auténtica noche de batazos.

Darick Hall con hit remolcador le daría a los de la capital la ventaja, misma que ya no dejarían ir, haciendo otras dos carreras más en la séptima, cortesía del recién llegado T.T. Bowens y el experimentado Sergio Burruel.

Buscando los tres últimos outs, Ozzie Méndez subió a la loma de las responsabilidades; el zurdo nayarita permitió una anotación, pero preservó la ventaja para así sellar una noche de fiesta en el Fernando Valenzuela.

Por los de la capital de Sonora, abrió el juego Eduardo Vera, quien tendrá su primera aventura con los colores de Hermosillo, el ex Águila tuvo una apertura de tres entradas donde permitió una carrera y tres hits. Mientras que por los cajemenses saltó a la lomita Ariel Miranda.

Naranjeros viajará a Obregón para enfrentarse este fin de semana nuevamente a los Yaquis en lo que será su último compromiso de la pretemporada y declararse listos para iniciar la temporada 2024-2026 de la LAMP el próximo miércoles 15 de octubre ante el Tucson Baseball Team en el estadio Fernando Valenzuela de la capital sonorense.

