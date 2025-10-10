"No vimos nada": Argentinos 'demeritan' partido contra México en la Copa del Mundo sub20

Santiago de Chile, Chile.- La Selección Mexicana tendrá su prueba más complicada durante la Copa del Mundo sub-20, pues se medirá ante la Selección Argentina en los cuartos de final de la justa mundialista. A pesar de ser uno de los duelos más interesantes en el torneo, varios jugadores del conjunto 'albiceleste', se han encargado de demeritar el duelo y han asegurado que no les preocupa enfrentarse al cuadro azteca.

El equipo sudamericano finalizó en primera posición la fase de grupos, luego de haber vencido a las selecciones de Cuba, Australia e Italia; durante los octavos de final, se midieron contra Nigeria, a quienes vencieron por goleada, consiguiendo su boleto a la siguiente instancia. Fue al finalizar dicho encuentro que se les cuestionó a los jugadores argentinos sobre cómo veían su próximo compromiso, pero comentaron que no conocían el estilo de juego de los mexicanos.

Uno de los jugadores que negó conocer a México fue el delantero del Bayern Leverkusen, Alejo Sarco, quien aseguró que no le han puesto atención al desempeño de la Selección Mexicana. "No vimos nada de México, estábamos más pensando en este partido; desde mañana veremos qué nos espera en el partido del sábado". Además de lo comentado, aseguró que la afición chilena apoyará al 'tricolor', por la fuerte rivalidad que impera entre los países sudamericanos.

Por su parte, Maher Carrizo, quien ha marcado en un par de ocasiones para los argentinos, comentó que se han enfocado más en su estilo de juego y no tanto en el del rival. "La verdad, sí miramos muy poco; estábamos en el juego de nosotros, disfrutar esto y pensar mañana ya en México. La verdad, no prestamos atención, nos enfocamos en nosotros", comentó, además de asegurar que no conoce a Gilberto Mora.

En el lado contrario, los jugadores mexicanos se han visto más mesurados en cuanto a sus declaraciones, pues el mismo Mora comentó que tenían que seguir trabajando, pues aún no alcanzaban el objetivo.

La Selección Mexicana se enfrentará en los cuartos de final de la Copa del Mundo sub-20 a la Selección de Argentina el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui