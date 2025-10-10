¡Por Fin! Paolini vence a Swiatek y avanza a semifinales del Abierto de Wuhan

Wuhan, China.- El panorama lucía desalentador para Jasmine Paolini al llegar a la ronda de cuartos de final del Abierto de Wuhan: seis encuentros y seis derrotas ante su rival en turno, Iga Swiatek. Pero esta ocasión el resultado fue muy diferente, una victoria en sets corridos 6-1 y 62 ante la segunda clasificada, en un encuentro que terminó en apenas 65 minutos.

De esta manera se consumó la primera victoria de la italiana sobre Swiatek en su séptimo encuentro, ya que Paolini había ganado previamente solo un set, y le aseguró un lugar en las semifinales contra la tercera clasificada Coco Gauff.

Wow.



Jasmine Paolini defeats Iga Swiatek for the first time and does it in 65 minutes.



Huge match for both world #1 and WTA Finals Race.



1. Sabalenka 10.000

2. Swiatek 8.368



8. Paolini 4.131

9. Rybakina 3.913 pic.twitter.com/za1A5vTQi4 — José Morgado (@josemorgado) October 10, 2025

"Finalmente gané un partido", dijo Paolini, séptima cabeza de serie. "Estoy muy contenta con mi nivel. Simplemente se siente increíble". Paolini tiene un récord mucho mejor contra Gauff, habiendo triunfado sobre la estadounidense en sus últimos tres encuentros.

La italiana por fin pudo ante la polaca

Por su parte, Gauff avanzó a una segunda semifinal consecutiva con una victoria por 6-3, 6-0 sobre Laura Siegemund. Perdió ante la eventual campeona Amanda Anisimova en las semifinales del Abierto de China la semana pasada.

Swiatek vio frenada su buena racha

En la otra semifinal, la primer clasificada Aryna Sabalenka se enfrentará a Jessica Pegula. Sabalenka extendió su racha ganadora en Wuhan a 20 partidos con una victoria por 6-3, 6-3 sobre la octava cabeza de serie Elena Rybakina.

Aryna Sabalenka becomes the 4th woman to win her 1st 20 matches at a single WTA tournament since 1990.



Monica Seles at Australian Open: 33-0.



Steffi Graf in Leipzig: 25-0.



Caroline Wozniacki in New Haven: 20-0.



uD835uDC00uD835uDC2BuD835uDC32uD835uDC27uD835uDC1A uD835uDC12uD835uDC1AuD835uDC1BuD835uDC1AuD835uDC25uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC24uD835uDC1A uD835uDC22uD835uDC27 uD835uDC16uD835uDC2EuD835uDC21uD835uDC1AuD835uDC27: uD835uDFD0uD835uDFCE-uD835uDFCE.… pic.twitter.com/JNJFymT6WO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 10, 2025

Sabalenka rompió el servicio de Rybakina tres veces en el partido de 1 hora y 25 minutos para avanzar a las semifinales por undécima vez esta temporada, y luego saludó y lanzó besos a la multitud. La campeona del último Abierto de Estados Unidos ganó el torneo de nivel WTA 1000 en 2018, '19 y nuevamente el año pasado en su regreso a la ciudad china.

Más temprano el viernes, Pegula se fue a un tercer set por séptimo partido consecutivo. La sexta cabeza de serie perdió el primer set contra Katerina Siniakova antes de enderezar el rumbo en los dos siguientes para una victoria por 2-6, 6-0, 6-3. Pegula viene de victorias sobre la número 9, Ekaterina Alexandrova y su compatriota estadounidense Hailey Baptiste, cuando necesitó siete puntos de partido para hacerse con la victoria.

