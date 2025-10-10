¡Por Fin! Paolini vence a Swiatek y avanza a semifinales del Abierto de Wuhan

Wuhan, China.- El panorama lucía desalentador para Jasmine Paolini al llegar a la ronda de cuartos de final del Abierto de Wuhan: seis encuentros y seis derrotas ante su rival en turno, Iga Swiatek. Pero esta ocasión el resultado fue muy diferente, una victoria en sets corridos 6-1 y 62 ante la segunda clasificada, en un encuentro que terminó en apenas 65 minutos.
De esta manera se consumó la primera victoria de la italiana sobre Swiatek en su séptimo encuentro, ya que Paolini había ganado previamente solo un set, y le aseguró un lugar en las semifinales contra la tercera clasificada Coco Gauff.
"Finalmente gané un partido", dijo Paolini, séptima cabeza de serie. "Estoy muy contenta con mi nivel. Simplemente se siente increíble". Paolini tiene un récord mucho mejor contra Gauff, habiendo triunfado sobre la estadounidense en sus últimos tres encuentros.
Por su parte, Gauff avanzó a una segunda semifinal consecutiva con una victoria por 6-3, 6-0 sobre Laura Siegemund. Perdió ante la eventual campeona Amanda Anisimova en las semifinales del Abierto de China la semana pasada.
En la otra semifinal, la primer clasificada Aryna Sabalenka se enfrentará a Jessica Pegula. Sabalenka extendió su racha ganadora en Wuhan a 20 partidos con una victoria por 6-3, 6-3 sobre la octava cabeza de serie Elena Rybakina.
Sabalenka rompió el servicio de Rybakina tres veces en el partido de 1 hora y 25 minutos para avanzar a las semifinales por undécima vez esta temporada, y luego saludó y lanzó besos a la multitud. La campeona del último Abierto de Estados Unidos ganó el torneo de nivel WTA 1000 en 2018, '19 y nuevamente el año pasado en su regreso a la ciudad china.
Más temprano el viernes, Pegula se fue a un tercer set por séptimo partido consecutivo. La sexta cabeza de serie perdió el primer set contra Katerina Siniakova antes de enderezar el rumbo en los dos siguientes para una victoria por 2-6, 6-0, 6-3. Pegula viene de victorias sobre la número 9, Ekaterina Alexandrova y su compatriota estadounidense Hailey Baptiste, cuando necesitó siete puntos de partido para hacerse con la victoria.
Fuente: Tribuna del Yaqui