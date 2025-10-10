Seattle Mariners avanza a la Serie de Campeonato en un juego que quedará para la historia

Seattle, Estados Unidos.- 15 entradas fueron suficientes para conocer al último finalista de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Se trata de los Seattle Mariners, que con batazo de Jorge Polanco dejaron en el terreno de juego a unos Detroit Tigers, que vendieron cara su derrota.

El compromiso de este viernes 10 de octubre en el T-Mobile Park se convirtió en el juego más largo en la historia de la postemporada. Además, significó el regreso de los Seattle a una serie final, desde el ya lejano 2001.

Las emociones comenzaron cuando J.P. Crawford abrió la entrada número 15 con un sencillo al jardín central y Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento. Posteriormente, Cal Raleigh pegó elevado al jardín central y Crawford avanzó a tercera. Los visitantes dieron base por bolas intencional a Julio Rodríguez, lo que preparó el terreno para el imparable remolcador histórico de Polanco.

Los también conocidos como Marineros dejaron a 12 corredores en base y, con todo y eso, lograron avanzar a la Serie de Campeonato por primera vez desde 2001. El siguiente partido será contra los Toronto Blue Jays, campeones de la División Este de la Liga Americana, en un duelo programado el domingo.

"Nunca nos rendimos. Seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos. Simplemente nos mantenemos listos y esperamos el momento. Llegará. Era mi momento", dijo Polanco, quien se convirtió en la figura de la noche.

Remontaron

El juego fue una locura en Seattle, pues los ahora finalistas tuvieron que remontar. Leo Rivas, bateando de emergente en su primer turno al bate en los playoffs, pegó un sencillo productor al jardín izquierdo con dos outs en la séptima entrada para igualar la noche y mandar todo a entradas extras.

Fue una noche agridulce para el abridor de los felinos, Tarik Skubal, ya que estableció un récord de postemporada al ponchar a siete bateadores consecutivos. El actual ganador del Cy Young de la Liga Americana ponchó a 13 antes de salir tras seis entradas y 99 lanzamientos, quedándose otra vez lejos de pelear por la corona de las Grandes Ligas.

