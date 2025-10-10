Sebastián Elizalde se siente orgulloso de representar los colores de Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Uno de los refuerzos estrella que tendrán los Yaquis de Obregón para la temporada entrante de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) es Sebastián Elizalde, quien ya se encuentra listo para defender los colores de su nuevo club.

Con una época dorada en Tomateros y posicionado ya como uno de los mejores cañoneros de la LMP, el 'Tano' declaró para TRIBUNA que se siente orgulloso de jugar en el estado que lo vio nacer. "Uno lo que quiere es jugar, somos profesionales, soy 100 por ciento sonorense y me siento orgulloso de vestir los colores de Yaquis; dejaré el corazón en cada compromiso", comentó.

#TribunaInforma | Yaquis de Ciudad Obregón vence a Naranjeros de Hermosillo en juego de pretemporada ??uD83EuDEB6



Marcador final 2-3 pic.twitter.com/dPKjxCJsYE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 10, 2025

A hacer historia

El nacido en Guaymas entiende que llegó a un equipo con gran historia, pero que suma más de una década sin levantar la corona, por lo que le motiva el poder dejar un legado en este club y junto a sus compañeros poder firmar una campaña memorable.

Sé que llegó a un equipo con tremenda trayectoria, estoy muy orgulloso de eso, tenemos una gran base de jugadores, y el objetivo es el mismo, levantar el campeonato; estoy muy entusiasmado de conseguir grandes cosas con Yaquis de Obregón", sentenció el cañonero mexicano.

Cabe destacar que Sebastián Elizalde llegó por un cambio que hizo la Tribu de Cajeme con los Tomateros de Culiacán; Luis Cessa y Fernando Villegas vestirán ahora de gunida, mientras que el 'Tano' y Efraín Contreras portarán por primera vez la franela de los sonorenses.

Elizalde es uno de los jugadores más destacados que ha tenido el beisbol mexicano en la última década, siendo seleccionado en múltiples ocasiones a la Serie del Caribe, además de que ya sabe lo que es ganar un Jugador Más Valioso de la LAMP, cuando lo consiguió en el 2017.

uD83CuDD95?Las primeras palabras como Yaqui del patrullero sonorense Sebastián ElizaldeuD83CuDFDCuD83DuDD25 #PuroYaquis uD83CuDFF9 #MiEquipoMiGente @Liga_Arco pic.twitter.com/40pO12ECCy — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) June 14, 2025

Con la llegada del guaymense, los Yaquis intentarán fortalecer su ofensiva, la misma que cuenta también con los nombres de Víctor Mendoza, 'Tito' Valenzuela, 'Haper' Gamboa, Christian Villanueva y el panameño Allen Córdoba.

Fuente: Tribuna del Yaqui