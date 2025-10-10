Selección Mexicana vs Argentina; dónde ver EN VIVO los cuartos de final en el Mundial sub-20

Santiago de Chile, Chile.- Uno de los encuentros más llamativos durante la Copa del Mundo sub-20 se tendrá en los cuartos de final, cuando la Selección Mexicana se enfrente a Argentina en la fase de eliminación directa. El conjunto 'tricolor' buscará darle fin a la 'maldición' que hay en las justas mundialistas, pues se tiene un mal dividendo cuando México se mide a la selección sudamericana en rondas finales.

El equipo mexicano es uno de los que ha causado más furor en su estadía por Chile, pues varios de sus elementos han impresionado con sus actuaciones y se han puesto en el radar de varios clubes en Europa; el canterano de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, y Elías Montiel, del Pachuca, han sido dos de los jugadores que han sido buscados en el viejo continente. El conjunto azteca podrá contar con todos sus jugadores, pues Mateo Levy ya se encuentra trabajando con el grupo, luego de su accidente.

La Selección Mexicana finalizó en segundo lugar la primera fase, donde compartió el Grupo C con las selecciones de España, Brasil y Marruecos; en los octavos de final, se enfrentó a la selección anfitriona, a la cual vencieron de manera holgada. Tahiel Jiménez, el sonorense Iker Fimbres y dos goles para Hugo Camberros fueron suficientes para vencer a Chile y avanzar a la siguiente ronda.

La Selección Argentina ha marchado con un paso perfecto durante la justa mundialista, pues finalizó la fase de grupos en la primera posición, al vencer a Cuba, Australia e Italia, siendo este último su partido más complicado, aunque se terminaron llevando la victoria. En los octavos de final, se enfrentaron a Nigeria, quienes no opusieron resistencia y terminaron cayendo con marcador de cuatro goles por cero.

Detalles del México vs. Argentina de la Copa del Mundo sub-20

Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile, Chile

Fecha: Sábado, 11 de octubre

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

THE QUARTERFINALS OF THE U20 WORLD CUP!



MEXICO VS ARGENTINA. uD83CuDFC6uD83CuDDE6uD83CuDDF7



And a potential uD83CuDDF2uD83CuDDFD-uD83CuDDFAuD83CuDDF8 final. uD83DuDC40 pic.twitter.com/9SqS4mzk9q — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) October 10, 2025

???????La ocasión más reciente en la que ambas selecciones se vieron la cara en el mundial de la especialidad fue durante el 2011, mientras se disputaba la fase de grupos; a pesar de que México fue superior en cuanto al desarrollo del partido, Argentina se terminó llevando la victoria por la mínima, con anotación de Erik Lamela.

