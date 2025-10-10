"Un partido más": Mexicanos mandan mensaje a Argentina previo al encuentro del Mundial sub-20

Santiago de Chile, Chile.- Luego de las declaraciones que realizaron un par de elementos de la Selección Argentina, con respecto al duelo en contra de la escuadra 'tricolor', un jugador de la Selección Mexicana les regresó las cortesías y aseguró que se tratará de un partido más para ellos. Ambas selecciones se jugarán la permanencia en la Copa del Mundo sub-20, pues se enfrentarán en los cuartos de final de dicha competencia.

Las hostilidades provinieron del conjunto sudamericano, luego de que un par de elementos aseguraran que no han puesto atención a la calidad en la cancha del conjunto mexicano. Alejo Sarco, delantero del Bayern Leverkusen, y Maher Carrizo, aseguraron que no han observado el estilo de juego por parte de México y también comentaron que no ubican a Gilberto Mora, jugador nacional que ha causado gran revuelo en la justa mundialista.

#Deportes | "No vimos nada": Argentinos 'demeritan' partido contra México en la Copa del Mundo sub20 uD83CuDDE6uD83CuDDF7?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/y6F5wiLaYE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Luego de eso, un jugador que forma parte del 'tricolor', salió a 'devolver el favor' y restar presión; Diego Ochoa, canterano de Bravos de Juárez, decidió restarle importancia a los antecedentes históricos en contra de Argentina y aseguró que afrontarán el duelo como si se tratara de cualquier otro rival.

Para nosotros es un partido más; históricamente, no nos vamos a meter en esa dinámica porque sabemos que nos ha ido mal contra Argentina; es un rival con quien no nos han salido las cosas a nivel historia. Nos vamos a enfocar, insisto, en lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos hacerle daño a una selección favorita como lo es Argentina".

“Argentina es un equipo más. Nosotros vamos al frente sin mirar a quién enfrentamos”. uD83DuDDE3?



Diego Ochoa previo al duelo que tendrá México ante Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDFC6 pic.twitter.com/jGKIDpYhM7 — Futbol Picante (@futpicante) October 10, 2025

Antecedentes entre México y Argentina

Con este duelo, será la cuarta ocasión que ambas escuadras se topan en un Mundial sub-20, teniendo un mejor dividendo para los sudamericanos. La primera ocasión que se enfrentaron fue en la edición de 1999 y México se quedó con la victoria en los octavos de final.

La segunda ocasión que se enfrentaron, fue en los cuartos de final del 2007, resultando ganadora la escuadra argentina por la mínima diferencia, cuya anotación fue de Maximiliano Morales. El tercer duelo que sostuvieron las dos selecciones, fue en la justa del 2011, ganando Argentina con gol de Erik Lamela.

