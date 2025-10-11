Brewers es el rival de Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Milwaukee, Estados Unidos.- El vigente campeón contra el mejor equipo de la actual temporada de las Grandes Ligas, ese será el gran incentivo que tendrá el choque de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, entre Dodgers y Brewers.

Después de una intensa Serie Divisional, que llegó hasta el Juego 5, los de Milwaukee hicieron valer su localía y superaron este sábado 11 de octubre 3-1 a los Chicago Cubs, para así obtener el boleto a la siguiente ronda y demostrar por qué son candidatos a levantar la corona.

Este resultado es histórico, ya que los Brewers, en su séptima aparición en los playoffs en los últimos ocho años de las Grandes Ligas, por fin consiguieron su primera victoria en esta ronda, desde que barrieron a Colorado en la Serie Divisional de la Liga Nacional en el ya lejano 2018. Ahora se perfilan para protagonizar un choque de locura ante los ganadores de la Serie Mundial.

YOUR MILWAUKEE BREWERS ARE HEADING TO THE NLCS ??????#MagicBrew pic.twitter.com/SsaTYKZ19M — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 12, 2025

Cumplieron

Los también llamados Cerveceros pusieron fin a su reciente historia de frustraciones en la ronda de playoffs. Esta serie fue particularmente memorable para los fanáticos de Milwaukee porque se produjo contra su mayor rival de conferencia y eliminó al manager de los Cachorros, Craig Counsell, quien es además el mejor pagado de todo el Big Show.

La clave de la victoria de los locales fue el pitcheo, ya que Trevor Megill, Jacob Misiorowski, Aaron Ashby, Chad Patrick y Abner Uribe se combinaron para únicamente permitir cuatro hits y una carrera, que fue cortesía de un bambinazo de Suzuki.

Mientras que Andrew Vaughn fue una de las principales figuras de la noche, al conectar un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada, William Contreras y Brice Turang también conectaron metrallazos para que los Brewers finalizaran la obra en casa.

Por Cubs, Seiya Suzuki fue el más productivo, al mandar la pelota a volar y producir la única carrera de su equipo, que tendrá que empacar sus maletas y replantear muchas cosas para la siguiente temporada de las Grandes Ligas.

The Brewers broke out the L flag uD83EuDD23 pic.twitter.com/KnNsi3GxBd — MLB (@MLB) October 12, 2025

Ahora se enfrentarán a Los Ángeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, quienes vencieron a los de Filadelfia en cuatro juegos en la otra Serie Divisional de la Liga Nacional. El primer juego entre ambas novenas es el lunes en Milwaukee.

