Chivas vs América; dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional amistoso durante la fecha FIFA

Glendale, Estados Unidos.- La fecha FIFA de octubre no solo nos traerá grandes emociones con partidos entre selecciones, sino que también nos dará una nueva edición del Clásico Nacional. Aprovechando su amplia popularidad y fanaticada por los Estados Unidos, las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América se enfrentarán en el Tour Rebaño 2025; la cancha del State Farm Center recibirá una de las rivalidades deportivas más importantes de México.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue el sábado 13 de septiembre, cuando el Clásico Nacional se programó para formar parte de los festejos patrios; a pesar de que el América llegaba como amplio favorito, el 'Rebaño Sagrado' dio la campanada y se terminó llevando los tres puntos. El marcador favoreció a los tapatíos con un contundente dos a uno, con Roberto Alvarado y Armando Gutiérrez como anotadores.

A pesar del parón en la Liga MX por la fecha FIFA, ambos equipos pactaron el partido amistoso en tierras estadounidenses con el fin de no perder el ritmo, de cara a la parte final del Apertura 2025. Los de Coapa se encuentran disputando por recuperar el liderato ante los Diablos del Toluca y las Chivas quieren seguir en forma, pues suman tres victorias consecutivas y se encuentran dentro de las posiciones para ingresar al play-in.

Los dos conjuntos enfrentarán el encuentro de exhibición con numerosas bajas, pues varios de sus elementos claves han resultado lesionados en las últimas semanas. El equipo 'Azulcrema' tendrá nueve ausencias, algunas porque se encuentran con la Selección Mexicana y otras más por diversos problemas musculares. Por las Chivas contarán con siete jugadores no disponibles por motivos similares.

Detalles del Chivas del Guadalajara vs Águilas del América en la fecha FIFA

Estadio: State Farm Center, Glendale, Estados Unidos

Fecha: Sábado 11 de octubre

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

Posibles alineaciones

América: Rodolfo Cota; Miguel Vázquez, Néstor Araujo, Igor Lichnovsky, Cristian Borja; Isaías Violante, Jonathan Dos Santos, Alan Cervantes; Brian Rodríguez, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre.

Chivas: Óscar Whalley, Miguel Gómez, José Castillo, Miguel Tapías, Diego Campillo, Bryan González, Omar Govea, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Armando González.

