Colombia humilla a la Selección Mexicana a tan solo meses de la Copa del Mundo

Texas, Estados Unidos.- Justamente cuando parecía que Javier Aguirre había calmado las ‘aguas’ en la Selección Mexicana, este sábado 11 de octubre, Colombia nuevamente evidenció el mal momento que vive el futbol azteca, al pasarles por encima.

El Tri cayó 0 a 4, sumando con esto su tercer partido consecutivo sin poder sumar una victoria. En una noche para el olvido de Luis Ángel Malagón y la zaga defensiva, que era una de las fortalezas que tenía el 'Vasco' en los últimos compromisos.

El conjunto cafetalero dominó y exhibió al conjunto nacional, a tan solo meses de la Copa del Mundo, encendiendo las alarmas, dando un golpe de realidad, de lo que pudiera pasar en la máxima justa internacional, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Fiesta cafetalera

México solamente pudo sostener y competir con el cuadro cafetalero por 15 minutos, momento en que los sudamericanos abrieron el marcador, cortesía de Jhon Lucumí, y fue el punto de partida para dominar el juego a su antojo. Los otros cuatro tantos llegarían en la segunda mitad; Luis Díaz hizo el segundo, Jefferson Lerma puso el 3-0, mientras que la obra la finalizó Johan Carbonero al minuto 83.

¡Gol de Colombia! uD83CuDDF2uD83CuDDFD?uD83DuDD25



Lucho Díaz baila a la Selección Mexicana y marca el segundo ??uD83DuDC40



uD83DuDCF2uD83DuDCFA¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! uD83DuDFE0#CompaVsParce pic.twitter.com/B5W6sQ4QY0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

El juego de este sábado tuvo varios rostros conocidos; Willer Ditta, Álvaro Angulo, James Rodríguez y Kevin Mier fueron parte de la convocatoria de los cafetaleros. Cabe destacar que dichos jugadores son de los extranjeros más destacados que tiene la Liga MX.

A pesar de ser humillados, el Tri deberá darle la vuelta rápido a la página, pues el martes vuelve a saltar a la escena; ahora será ante Ecuador, otra selección de Conmebol y que, a diferencia del anterior rival, vive un mejor momento e inclusive aseguró su boleto a la Copa del Mundo.

Las últimas goleadas en contra de la Selección Mexicana... ?? ?



2019 | México 0-4 Argentina

2024 | México 0-4 Uruguay

2025 | México 0-4 Colombia



Todas de Conmebol, ¿coincidencia? uD83DuDC40 pic.twitter.com/2HbaoaJnCD — Futbol Picante (@futpicante) October 12, 2025

Jornada para el olvido

Este no fue el único resultado doloroso que tuvo el futbol mexicano, ya que este mismo día, la Selección Azteca Sub-20 fue eliminada en los cuartos de final de la Copa del Mundo, ante su similar de Argentina por un marcador de 2-0.

Con todo y Gilberto Mora en el campo, el minitri no pudo imponer condiciones y dejar fuera a uno de los países más fuertes en esa categoría. Ahora será la Albiceleste la que se mida ante Colombia, en las semifinales de la Copa del Mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui