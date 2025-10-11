Colombia vence a España y se mete a las semifinales de la Copa del Mundo sub-20

Ciudad de México.- Luego de no poder avanzar más allá de los cuartos de final desde hace 11 certámenes, la Selección de Colombia venció a España y se convirtió en la primera escuadra clasificada a las semifinales de la Copa del Mundo sub-20. Tuvieron que pasar 22 años para que la selección centroamericana pudiera establecerse dentro de los cuatro mejores equipos que tuvieron participación en la justa mundialista.

Colombia no ha perdido ningún encuentro a lo largo del Mundial de la especialidad; en la fase de grupos, finalizó en la primera posición con cinco unidades, luego de vencer a Arabia Saudita y empatar contra Noruega y Nigeria. En los octavos de final, se enfrentó contra Sudáfrica, a quien terminó superando con tranquilidad, al quedarse con la victoria con el marcador de tres goles contra uno.

En los cuartos de final le tocó enfrentarse a España, quien consiguió su boleto al finalizar en la tercera posición del Grupo C, superados por México y Marruecos. La escuadra cafetalera comenzó perdiendo el encuentro, pero la gran actuación de su goleador, Neiser Villarreal, le otorgó el pase, pues fue el autor de las tres anotaciones con las cuales revirtieron la pizarra y consiguieron la clasificación por segunda ocasión en su historia.

uD83CuDFC6 ¡¡AGÓNICA CLASIFICACIÓN DE COLOMBIA A LAS SEMIS DEL MUNDIAL SUB-20!!



uD83CuDDE8uD83CuDDF4 La Sele jugó un PARTIDAZO ante uD83CuDDEAuD83CuDDF8 España y ganó 3-2 para meterse entre los 4 mejores equipos del certamen que se está disputando en Chile



??? HAT TRICK de Neiser Villarreal



uD83DuDD1C Su próximo rival será… pic.twitter.com/lkXdYqZdbZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

La escuadra centroamericana tendrá que esperar rival, pues se medirá en las semifinales contra el que resulte ganador entre la Selección Mexicana y la Selección Argentina, el cual se está disputando la tarde del sábado 11 de octubre. El ganador de la llave y la escuadra colombiana se enfrentarán el próximo miércoles 15 de octubre, con horarios por definir.

Por el otro lado de la llave, los enfrentamientos en los cuartos de final comenzarán el domingo, 12 de octubre; el primer duelo será entre las selecciones de Estados Unidos y Marruecos. La otra mitad de la llave la protagonizan Noruega y Francia.

Colombia buscará igualar o mejorar la que ha sido su participación más exitosa en las Copas del Mundo sub-20, pues durante el Mundial de la especialidad del 2003, se quedaron con el último lugar del podio, al vencer a Argentina por la mínima diferencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui