Efraín Contreras reporta a los entrenamientos de 'La Tribu'; Yaquis completa su rotación abridora

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón han completado su rotación abridora, pues recibieron en los campos de entrenamiento al que podría ser su quinto inicialista; el lanzador, Efraín Contreras, reportó con 'La Tribu' a pocos días del arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El nacido en Juárez, Chihuahua, viene de conquistar el título de la Serie del Rey con los Diablos Rojos del México.

Hasta hace unos meses, Contreras estaba considerado dentro de los prospectos para los San Diego Padres e incluso fue invitado a los entrenamientos primaverales de MLB, pero optó por reportar al beisbol mexicano en la Liga Mexicana del Beisbol. Llegó a los Yaquis en un cambio doble con Tomateros de Culiacán, cuando el conjunto cajemense envió a Luis Cessa y Fernando Villegas a cambio de Sebastián Elizalde y el propio lanzador.

Luego de un corto paso por la Liga Estatal de Chihuahua, Contreras probó suerte en la LAMP con los Tomateros; con el equipo sinaloense estuvo en dos temporadas, dejando foja de tres victorias y cuatro derrotas, promediando más de un ponche por cada entrada lanzada.

En la LMB, ha marcado participación en dos temporadas distintas con los 'Pingos'; aunque en su primera incursión, solo lanzó una entrada, durante la campaña 2025, lanzó en 17 encuentros, incluyendo una apertura. Logró ganar tres encuentros, sin revés y con una efectividad de 3.06; su mejor actuación fue en el juego cuatro de la Serie del Rey, cuando en rol de abridor, lanzó cuatro entradas y dos tercios en blanco, de solo dos imparables con seis ponches.

El juarense ya se encuentra en el Estadio Yaquis, luego de que permaneció con el cuadro escarlata, realizando ejercicios de fuerza para pulir su técnica. Se espera que pueda ver actividad en el último juego de pretemporada entre Yaquis y Naranjeros de Hermosillo, el domingo 12 de octubre en la casa de 'La Tribu'.

A pesar de haber reportado en los últimos días, Efraín Contreras ya viene en forma para jugar, por lo que podrá ser usado en la jornada inaugural contra Cañeros de Los Mochis los días 15 y 16 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui