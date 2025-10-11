Fernando Alonso no firmará para Alpine F1 en 2026; Flavio Briatore negó la llegada del español

Ciudad de México.- A pesar de que varios medios especializados, habían afirmado que Fernando Alonso podría llegar a Alpine en la próxima temporada de la Fórmula 1, el mismo presidente de la escudería francesa, salió a desmentir los rumores y negar que Alonso esté en el radar del equipo. Apenas hace un par de semanas, el piloto español relató que su retiro de las pistas se acercaba y le gustaría competir por el campeonato al menos una vez más.

Flavio Briatore, presidente de Alpine y Fernando Alonso, han estado ligados desde hace décadas, antes de que el asturiano irrumpiera en la categoría; su amistad se remonta desde inicios de los años 2000, cuando Alonso competía en la Fórmula 3000. Briatore fue pieza clave en los primeros años del español en la F1 y en conjunto, lograron varios campeonatos mundiales cuando trabajaban en conjunto en Renault.

El empresario italiano negó que Alonso pudiera llegar en los próximos años a la escudería, pues es un piloto que tendría que llegar a un equipo competitivo y, de momento, en Alpine no le pueden ofrecer eso. "Si Aston Martin tiene un coche competitivo, ya veremos. Siempre que el coche es competitivo, Fernando está ahí. Siempre está ahí. Si Fernando estuviera en McLaren o en Red Bull esta temporada, te prometo que seguiría en la lucha".

Ante el cuestionamiento acerca de si el piloto español tiene un temperamento complicado y es difícil controlar, el mandamás de Alpine lo negó de manera rotunda, además de agregar que ese tipo de comentarios en contra de Alonso son 'pura basura'. "Eso es un montón de basura, la verdad. Son muchas tonterías que no sé de dónde salen, pero me enfada muchísimo porque Fernando siempre es un gran compañero de equipo".

Por último, agregó que Alonso ha sido uno de los mejores elementos que ha tenido bajo su tutela y que te aporta tanto dentro, como fuera de las pistas. "Mantiene unido al equipo, hace que todos trabajen juntos. Y ahora la demostración también está en Aston Martin. El coche no es competitivo, pero él está ahí todo el tiempo".

El propio Fernando Alonso había declarado hace un par de semanas, que Aston Martin se encuentra en buena dirección para el cambio de normativas en la Fórmula 1 para el siguiente año, por lo que permanecería por al menos, una temporada más con su actual escudería.

Fuente: Tribuna del Yaqui