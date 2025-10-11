Franco Mastantuono sale de la Selección Argentina por lesión muscular; regresó al Real Madrid

Ciudad de México.- Los dolores de cabeza durante la fecha FIFA para el Real Madrid siguen creciendo, pues otro de sus jugadores presentó una molestia muscular en la concentración con la selección y tuvo que realizar un regreso anticipado para comenzar con el tratamiento. Franco Mastantuono tuvo que dejar a la Selección Argentina por una sobrecarga muscular y no estará disponible para el próximo encuentro amistoso.

La Selección Argentina tuvo que afrontar, al menos, el primer encuentro sin dos de sus jugadores más importantes en la actualidad, pues Lionel Messi no pudo tener participación con la 'albiceleste'. A pesar de que estuvo presente en el estadio, la 'Pulga' se quedó en las gradas, pues tenía que participar en el partido del Inter de Miami en la MLS y, de momento, es duda su participación para el amistoso contra Puerto Rico la siguiente semana.

Aunado a la baja de Messi, la Asociación de Futbol Argentina comunicó que Mastantuono habría presentado un problema muscular y no estaría disponible para los dos encuentros amistosos. "El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo".

#SelecciónMayor El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche. pic.twitter.com/VUsg9fzHHj — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) October 10, 2025

A inicios de semana, el conjunto madrileño había emitido un comunicado, en el cual informaban que Mastantuono había presentado molestias musculares en el partido contra el Villarreal, pero aun así, se había decidido que realizara el viaje y se integrara a la selección. Luego de entrenar por varios días, apartado del grupo, se determinó que no se encontraba en condiciones y optaron por viajarlo de regreso a España para que realice la recuperación con su equipo.

uD83DuDEA8?? Franco Mastantuono suffers muscle strain and will return to Madrid after being assessed by Argentina staff. pic.twitter.com/0VXwGL5oCe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

Por si faltara algo para Lionel Scaloni, luego de su victoria contra Venezuela la noche del 10 de octubre, se informó que Argentina había perdido a otro jugador más por un problema muscular. Enzo Fernández quedó fuera de la concentración de la Selección Argentina para regular cargas físicas, quedando descartado para el segundo compromiso en tierras estadounidenses.

uD83DuDEA8 ATENCIÓN: informa @GustavoYarroch que Enzo Fernández quedó desafectado de la concentración de la Selección Argentina para regular cargas físicas, por lo que no jugará el próximo martes ante Puerto Rico en Miami pic.twitter.com/3VJGalxRfv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui