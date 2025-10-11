Fue bonito mientras duró: Argentina termina con el sueño del Tri en la Copa Mundial Sub-20

Santiago, Chile. - Hasta cuartos de final llegó la aventura de la Selección Mexicana en la Copa Mundial Sub-20, pues este sábado 11 de octubre, Argentina les pasó por encima 2-0 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago, Chile.

Con todo y la gran joya del conjunto tricolor, Gilberto Mora, la albiceleste demostró por qué es la selección más ganadora de este torneo y sepultó la ilusión de toda la nación azteca, que soñaba con ver a estos jovencitos hacer historia en la justa internacional.

A pesar de que el marcador terminó favoreciendo a los de Sudamérica, el protagonista fue el arbitraje por permitir demasiadas patadas y no marcar lo que parecía ser un penal para México en la segunda mitad del partido.

Fue todo para México. uD83DuDE13



Argentina terminó con el sueño del Tri en el Mundial Sub-20.



No pudieron ser las Semifinales. pic.twitter.com/qe5NXkmZAf — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 12, 2025

Detalles

El partido empezó con los aztecas como los encargados de controlar el balón y Argentina esperando el contraataque. El momento clave de la tarde llegó al minuto cinco cuando Alexéi Domínguez tuvo que abandonar las acciones por un esguince de tobillo. La albiceleste aprovechó el desconcierto azteca y que todavía no entraba el sustituto de Domínguez, para así anotar el primero por conducto de Maher Carrizo.

Al minuto 21, el árbitro Jayed Jalal de Marruecos acudió al VAR para revisar una jugada en la que Gilberto Mora cayó en el área debido a que el defensor del equipo que dirige Diego Placente, Dylan Gorosito, lo derribó, pero al final, el silbante juzgó esa jugada como no penal.

Para la segunda mitad, los mexicanos saldrían con la determinación de buscar la igualada, lo que provocó que dejaran espacios y Mateo Silvetti hizo el segundo al minuto 56, para así congelar a la afición tricolor que se dio cita al partido.

Al 67, el técnico del conjunto nacional, 'Lalo' Arce, volvió a pedir revisión con tarjeta verde por una infracción de Tobías Ramírez en el área. Pero una vez más, Jalal Jayed fue al VAR y ratificó que no era penal para los mexicanos. El mismo Tahiel Jiménez tuvo la ocasión de gol más importante para México faltando 10 minutos para los 90, pero no pudo convertirla en gol al estrellar el balón al portero argentino.

Por si fuera poco, Diego Ochoa y Tahiel Jiménez perdieron la cabeza en el último suspiro del encuentro y salieron expulsados, en lo que fue una tarde completamente gris para la Selección Mexicana. Con este resultado, será Argentina quien se enfrentará en las semifinales del Mundial Sub 20 a Colombia, quien este mismo sábado, pero más temprano, venció a España por marcador de 3-2.

Fuente: Tribuna del Yaqui