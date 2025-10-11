GP de la Ciudad de México 2025; Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir a la F1

Ciudad de México.- El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a estar a la vista de todo el mundo, pues recibirá a la categoría reina del automovilismo; la mítica pista en la Magdalena Mixihuca recibirá una nueva edición del Gran Premio de la Ciudad de México. Los primeros cargamentos por partes de las escuderías de la Fórmula 1 ya arribaron a México y la pista está afinando detalles para recibir a los monoplazas por un año más.

El Gran Premio de la Ciudad de México (antes GP de México) se celebró por primera ocasión durante 1962, aunque no fue una carrera puntuable hasta el año siguiente. La primera carrera se vio marcada por la muerte de Pedro Rodríguez en una de las curvas míticas del circuito; durante las primeras ediciones, los GP estuvieron llenos de accidentes, por lo que se excluyó del calendario por más de 20 años, hasta que se anunció su regreso en 2015, con un autódromo remodelado.

A falta de dos semanas para que se llegue la nueva edición del Gran Premio, la cuenta oficial de la carrera en X comenzó a compartir los detalles acerca de los trabajos que se realizan en la pista para afinar detalles y recibir a los bólidos; alrededor del circuito, se comenzaron a pintar los pianos y a recortar el césped de las escapatorias. De igual manera, compartieron unas imágenes en las cuales se observa la estructura que formará parte del tradicional podio en la zona del estadio.

Se comenzó a montar el podio en la zona del estadio del AHH

También en un video, destacaron las clásicas edificaciones blancas, que son utilizadas como hospitality para todos los pilotos; en las postales compartidas, destacan dos suites que serán para Franco Colapinto y Kimi Antonelli, quienes pasan sus primeros años en la categoría.

El Autódromo Hermanos Rodríguez ya se transforma para recibir el aniversario 10 del #MexicoGP.

El Gran Premio de la Ciudad de México es una de las carreras más esperadas de la temporada y, desde su regreso a la Fórmula 1, ha recibido el galardón al 'Mejor GP del año' en cinco ocasiones, además de haber ostentado el récord de mayor velocidad alcanzada, logrado por Valtteri Bottas, quien ahora será compañero de Sergio 'Checo' Pérez.

¡Celebramos otro año lleno de pasión y adrenalina en el Autódromo Hermanos Rodríguez! Gracias a la increíble afición, el #MexicoGP sigue siendo una verdadera #F1ESTA reconocida a nivel mundial.



¿Listo para descubrir más sobre esta gran historia? uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC1 #SoyParteDeLaH1ST0RIA pic.twitter.com/axVrcPqqzo — Mexico Grand Prix uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@mexicogp) October 11, 2025

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá al GP de la Ciudad de México 2025, el próximo domingo 26 de octubre a las 14:00 horas (horario CDMX).

