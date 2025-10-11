Isaac del Toro cierra el año con gran actuación en el el Giro de Lombardía 2025

Ciudad de México.- El ciclista mexicano, Isaac del Toro, concluyó su año de actividades en competencias de ruta al participar en el Giro de Lombardía 2025; a pesar de que no pudo quedarse con la victoria, finalizó dentro del top cinco, representando la mejor posición para un pedalista azteca en dicha competencia. La primera posición se la llevó Tadej Pogacar, quien es compañero del 'Torito' en el UAE Team Emirates.

A mediados de semana, el de Ensenada, Baja California, confirmó su hegemonía en Italia, al llevarse el Gran Piemonte. Isaac llegó a su victoria 15 del año, después de dominar los 179 kilómetros de recorrido que consta dicha competición. En su año de debut en la competencia, se convirtió en el primer mexicano en quedarse con el primer lugar; el 'Torito' logró consagrarse en siete ocasiones en tierras italianas, entre las que destacan las victorias de la etapa 17 del Giro d’Italia y el GP Industria & Artigianato.

Lombardía fue el cierre de las clásicas de otoño italianas, además de convertirse en el tercer monumento, tras lo realizado en par de ocasiones en el Milano-Sanremo este mismo año. Si bien sus aspiraciones para la victoria 16 de la temporada tuvieron que quedar de lado, Isaac del Toro demostró que sabe trabajar en equipo, pues funcionó como escudero para que su coequipero se pudiera quedar con el triunfo.

También hay tiempo pra platicar y divertirse... uD83DuDEB4???uD83DuDCA8uD83DuDE01



Faltan menos de 100 kilómetros para que termine el #IlLombardia2025 e @ISAACDELTOROx1 se muestra alegre, platicador y con gran actitud, junto a sus compañeros del @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/VgKDtM9wtb — Claro Sports (@ClaroSports) October 11, 2025

Cuando Tadej Pogacar lanzó el ataque para hacerse con el liderato, el de Ensenada tuvo la difícil tarea de frenar a Remco Evenepoel, quien se coronó como tricampeón en la prueba Contrarreloj Élite en el Campeonato Mundial de Ciclismo. El belga intentó dar caza a Pogacar, pero fue frenado por el 'Torito'. El líder del UAE Team Emirates paró los cronómetros en 5:45:53, mientras que Isaac llegó a la meta a 4:16.

Isaac del Toro's sprint for FIFTH place #IlLombardia uD83CuDDF2uD83CuDDFD



VERY good setup by Jay Vine, and a nice finish by Torito uD83DuDCAAuD83DuDCAAuD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/WaZuiTZVdC — Fan Club Isaac del Toro uD83DuDC02uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ToritoFanClub) October 11, 2025

Con esta competencia, finalizó el calendario en el ciclismo de Europa y dependerá del equipo árabe si el 'Torito' disputará en competencias de otros continentes. Apenas a sus 21 años, Isaac del Toro irrumpió entre los mejores pedalistas del mundo, siendo pieza clave para que el UAE Team se consagrara como el equipo más ganador en la historia.

Fuente: Tribuna del Yaqui