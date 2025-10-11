Kylian Mbappé podría perderse partidos con el Real Madrid luego de su lesión con Francia

Ciudad de México.- Durante la fecha FIFA de octubre, varios elementos del Real Madrid han resultado lesionados mientras entrenan o juegan con sus selecciones; una de las bajas más sensibles podría ser su delantero estelar, Kylian Mbappé, el cual salió con molestias durante el partido entre Francia y Azerbaiyán, que forma parte de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

En el encuentro del día 10 de octubre, Mbappé alargó la racha de 10 encuentros consecutivos marcando gol, tanto en clubes como con el cuadro francés. El delantero se marcó un verdadero golazo, al tomar el balón desde el tercer cuarto de cancha y driblar seis rivales, para definir al poste más lejano y adelantar en el marcador a Francia. Su actuación se complementó con una asistencia, hasta que en el minuto 80 tuvo que salir por una molestia en el tobillo.

Apenas el 4 de octubre, cuando se enfrentaron al Villarreal antes del parón en LaLiga, el delantero del Real Madrid también abandonó el encuentro por una molestia en el tobillo y, luego de las pruebas médicas realizadas por el club, se determinó que se trataba de un esguince de primer grado en el tobillo izquierdo, lo cual, en un inicio, había puesto en duda su participación con Francia, aunque terminó por disputar el primer encuentro.

Luego de haber resultado lesionado contra Azerbaiyán, se comunicó que el futbolista regresaba a la capital española para volver a someterse a las pruebas médicas y determinar la gravedad de la lesión. Aunque ni el club ni la selección han emitido el parte médico oficial, varios medios en España aseguraron que solo se trata de una molestia puntual y no se trata de algo de gravedad, por lo que pasará unos días en reposo.

uD83CuDFE5 Mbappé: abandonó la selección por un golpe en tobillo derecho. Tras las pruebas por los médicos del Real Madrid, debe parar. No hay gravedad. Jugará



uD83CuDFE5 Mastantuono: abandona la selección por sobrecarga muscular. Regresa a Madrid y será examinado. Se descarta gravedad. https://t.co/Q6aIRdGlxx — José Luis Sánchez uD83CuDDEAuD83CuDDF8 (@JLSanchez78) October 11, 2025

Se especula que Kylian Mbappé pueda integrarse a los entrenamientos del Real Madrid cuando se reinicien y pudiera tener participación contra el Getafe, en la próxima jornada de LaLiga. Esta lesión para el cuadro 'merengue' se suma a la de Dean Huijsen, defensa de los blancos que tuvo que abandonar la concentración de la Selección Española luego de haber presentado una sobrecarga muscular.

Fuente: Tribuna del Yaqui