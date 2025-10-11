Lionel Messi 'aparece' con el Inter de Miami luego de su ausencia con la Selección Argentina

Miami, Estados Unidos.- Luego de que se declarara que no estaba disponible para el encuentro entre la Selección de Argentina y Venezuela, Lionel Messi apareció un día después con el Inter de Miami, enfrentando al Atlanta United. El astro argentino disputó los 90 minutos, además de marcar dos goles y anotarse una asistencia, ayudando a la victoria de 'Las Garzas' en el último tramo de la temporada en la MLS.

La 'albiceleste' tendrá dos encuentros amistosos en la fecha FIFA de octubre, realizando una gira por Estados Unidos; ambos partidos fueron programados en Miami, Estados Unidos, para que se facilitara la participación de Messi con la selección, pero en el primero de los dos partidos, no pudo estar disponible. Aunque no hubo un comunicado oficial, se comentó que Lionel fue requerido por su club, ya que se encuentra disputando las primeras posiciones del torneo.

'Las Garzas' recibieron en el Chase Stadium al Atlanta United, quien marcha en las últimas posiciones en la conferencia oeste de la MLS; por contraparte, el Inter de Miami se encuentra hasta la parte alta de la tabla, lo cual se evidenció en el resultado visto en el marcador. Lionel Messi fue el encargado de marcar el primer gol, cuando recibió la pelota en profundidad y envió la pelota al ángulo más alejado desde los linderos del área.

What a beautiful curler from Messi ??



Leo takes the @Audi Golden Boot lead with his 25th goal. pic.twitter.com/kk4GsNeKuu — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

Apenas inició la segunda mitad, el equipo de la Florida aumentó la distancia en el marcador; Jordi Alba recibió un pase de 50 metros proveniente de Messi y, tras permitir un par de botes del balón, venció al arquero rival pasándolo por arriba. El tercer tanto del encuentro cayó por parte de Luis Suárez, quien aprovechó el rechazo de un centro y prendió el balón de volea.

What a long ball from Messi uD83DuDE31

What a chip from Jordi Alba uD83EuDD2F



The duo connect for another insane goal. uD83DuDC4F pic.twitter.com/aYdtdSj5cC — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

La cuarta anotación cayó por parte de Messi en los minutos finales del partido, cuando bajó el balón con el pecho y, al no tener marca, definió con calma, venciendo al arquero rival con un tiro raso.

La Selección Argentina tendrá su segundo compromiso amistoso de la fecha FIFA el martes 14 de octubre; la 'albiceleste' se enfrentará a la Selección de Puerto Rico en la casa del Inter de Miami y, de momento, es una incógnita si contará con la participación de Messi.

Fuente: Tribuna del Yaqui