Miguel Rojas se retira de MLB; los Dodgers perderán al venezolano al finalizar la temporada 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Angeles Dodgers perderán a uno de sus elementos que se han convertido en emblema del equipo en los últimos años; mientras el club se prepara para afrontar la serie de campeonato de la Liga Nacional, Miguel Rojas anunció que colgará los spikes. El venezolano dirá adiós a la MLB al finalizar la temporada 2026 y planea hacerlo con el conjunto californiano.

Los Dodgers consiguieron meterse a la serie de campeonato del viejo circuito, luego de haber vencido a los Philadelphia Phillies; dicha serie enfrentó a dos de los equipos que son favoritos para quedarse con el título de la Serie Mundial 2025. Mientras el equipo festejaba en el club house, Rojas comunicó su decisión de retirarse al finalizar la próxima campaña de Grandes Ligas.

Miguel Rojas comentó que, a pesar de que está sano y siente que aún puede aportar al equipo, al finalizar la temporada del 2026, planea decir adiós al beisbol profesional y espera hacerlo con los Dodgers. "Tengo 36 años. Ha sido una aventura increíble. Lo he dado todo en mis cuatro años aquí. Espero poder terminar mi carrera aquí, porque voy a retirarme después del próximo año", comentó el venezolano.

Miguel Rojas told me that he plans to retire after next year:



"I'm 36 years old. It's been a wild ride. I've given it everything I've had in my four years here. Hopefully, I can finish my career here. Because I'm going to retire after next year."

pic.twitter.com/c0bpeDfTGw — Doug McKain (@DMAC_LA) October 10, 2025

Elias Rojas debutó el 6 de junio del 2016 con los Dodgers, aunque luego de un año con la organización, fue intercambiado hacia los Miami Marlins por Austin Barnes y Kike Hernández. Con el equipo de la Florida, estuvo a lo largo de ocho años, hasta que a inicios del 2023 se supo que había regresado a Los Ángeles en cambio definitivo.

Did you know Miguel Rojas has a place in @Dodgers history?



He kept Clayton Kershaw's no-hitter intact in 2014. pic.twitter.com/OC26UuyIOc — MLB (@MLB) January 12, 2023

El de Los Teques, Venezuela, tiene más de 3 mil 800 turnos al bat de por vida, dejando un promedio de bateo de .260, con 988 imparables, 58 cuadrangulares y 363 carreras impulsadas, además de haber robado hasta el momento un total de 67 almohadillas. También participó en varias ediciones de la Serie del Caribe, quedando en el equipo All Star del 2012, y el momento cúspide de su carrera fue cuando alzó el título de la Serie Mundial con los Dodgers en 2024.

Miguel Rojas told @DMAC_LA he plans to re-sign with the Dodgers when he enters free agency this offseason:



“This is going to be my first priority, to sign here with the Dodgers for one more year and then after that, we’ll reevaluate where my career is going to go.” pic.twitter.com/7CQ3dtMxOF — Dodgers Nation (@DodgersNation) September 19, 2025

El conjunto californiano aún espera rival para la serie de campeonato de la Liga Nacional, el cual se definirá la tarde del sábado 11 de octubre, cuando se lleve a cabo el juego decisivo entre los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs.

Fuente: Tribuna del Yaqui