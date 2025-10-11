Neymar podría firmar con el Inter de Miami; MLS reunirá al mítico tridente 'MSN' del Barcelona

Ciudad de México.- Uno de los tridentes en ataque que se quedaron marcados en la historia del futbol mundial pudiera tener una última aventura en tierras estadounidenses durante el 2026, pues el Inter de Miami se encuentra evaluando la posibilidad de fichar a Neymar para la próxima temporada de la MLS. Dicho movimiento tendría de vuelta al 'MSN', quienes marcaron época con el Barcelona, pues ganaron varios títulos.

Neymar podría reunirse con Lionel Messi y Luis Suárez por primera ocasión desde que los tres salieron del conjunto español con diferentes rumbos. El 'MSN' estuvo en el Barça por solo tres años, aunque lograron marcar una época en el balompié; combinados, pudieron marcar 363 goles y 194 asistencias, además de ser los artífices para el campeonato de la Champions League 2014-2015, siendo el último título para el Barcelona en dicho torneo.

A pesar de que no se han registrado las negociaciones oficiales, varios medios internacionales indicaron que el equipo estadounidense ha mostrado interés por el jugador brasileño, quien quedará sin contrato al finalizar el 2025. Según el portal Daily Mail, el equipo de representantes de Neymar ya se puso en contacto con el Inter de Miami y se encuentran en espera de respuesta.

Inter Miami consider sensational move to reunite Neymar with Lionel Messi and Luis Suarez in MLS https://t.co/ZTdGDKgFOI — Daily Mail Sport (@MailSport) October 10, 2025

Dicho fichaje se convertiría en una de las llegadas más mediáticas a la Major League Soccer en su historia, además de que posicionará al Inter de Miami como uno de los equipos más atractivos, pues sin duda, llenarían cada estadio que visiten. 'Las Garzas' ya se encuentran trabajando en una extensión de contrato para Messi y Suárez, ante la salida de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes anunciaron su retiro de las canchas en los últimos días.

Lionel Messi, Luis Suárez, and Neymar Jr in their three seasons together at Barcelona were simply out of this world uD83EuDD2FuD83DuDD34uD83DuDD35 pic.twitter.com/x2skD1hcuN — OneFootball (@OneFootball) October 11, 2025

Actualmente, el delantero se encuentra disputando el Brasileirão Serie A con el Santos, equipo con el cual se formó y debutó en el futbol profesional; a inicios de año, se anunció que Neymar llegaría solo por seis meses, aunque lograron una extensión de contrato hasta finales del 2025.

NEYMAR uD83CuDDE7uD83CuDDF7 uD835uDDE3uD835uDDE2uD835uDDE5uD835uDDE7uD835uDDD8uD835uDDE5uD835uDDD4 uD835uDDDFuD835uDDD8 uD835uDDE1uD835uDDE8uD835uDDE0uD835uDDD8´uD835uDDE5uD835uDDE2 uD83DuDD1F uD835uDDD4` uD835uDDE6uD835uDDD4uD835uDDE1uD835uDDE7uD835uDDE2uD835uDDE6. uD83EuDD29uD83DuDDA4uD83EuDD0D



uD83DuDCF8 @santos pic.twitter.com/ZUaXUQMpbT — BeFootball (@_BeFootball) January 31, 2025

El Santos ha hecho públicas sus intenciones de mantener a Neymar en el equipo, pero no han tenido un buen desempeño y se encuentran en la posición 16, disputando por no quedar entre los clubes que descenderán, lo que podría ser determinante para la salida de Neymar y buscar un contrato en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui