Refuerzo estrella de los Águilas de Mexicali reporta a los entrenamientos de pretemporada

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali son uno de los equipos que mejor se han reforzado para la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y una de las estrellas que llegará al Nido es CD Pelham, quien ya reportó a los entrenamientos.

Esta será la primera vez que el lanzador estadounidense vista los colores de los Águilas de Mexicali. Pelham se caracteriza por ser un lanzador zurdo con experiencia en Grandes Ligas, que se integrará para fortalecer el staff de relevistas, de los 'Caballeros'.



Además, el extranjero ya conoce lo que es jugar en la pelota de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, debido a que tuvo actividad para los Tomateros de Culiacán en la temporada anterior, donde dejó una marca de 1-0 en ganados y perdidos y efectividad de carreras limpias de 2.52 en 28 innings lanzados, con 28 ponches.

¡PELHAM EN NUESTRA CASA, NUESTRO NIDO!



CD Pelham ya se encuentra en los campos de entrenamiento de Los Caballeros Águila en busca de llegar a su máximo nivel de cara al arranque de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.





"Hemos agregado un brazo zurdo valioso a nuestro cuerpo de relevistas. Pelham tiene un repertorio muy completo para salir adelante en esos juegos cuando el score está cerca", fueron las palabras de José Amador, gerente deportivo del club de Mexicali.

Con la llegada de su refuerzo, los Águilas siguen con su preparación rumbo al arranque de campaña para el 15 de octubre, día que dará inicio frente a los Charros de Jalisco, que son los vigentes campeones del beisbol invernal.

Matt Foster ya reporta con los Naranjeros

El lanzador de Valley, Alabama, Matt Foster, ya reportó a las actividades de pretemporada de los Naranjeros. El flamante refuerzo de los de la capital de Sonora estuvo practicando diferentes lanzamientos desde el bullpen y convivió con sus compañeros en el Fernando Valenzuela.

Foster es garantía, debido a que ya sabe lo que es ver actividad en el mejor beisbol del mundo, la MLB, donde en cuatro temporadas dejó una marca de 9-5 en ganados y perdidos, 4.30 de efectividad, dos rescates, 119.1 innings con 117 ponches y 44 bases por bolas, portando los colores de Chicago White Sox.

#ElColor Nuestra casa volvió a vibrar con cada aplauso, cada grito y cada porra de ustedes, aficionados. Gracias a los más de 12 mil fans que nos acompañaron en el #JuegoPretemporada.

Este domingo, el conjunto de Naranjeros tendrá su cierre de pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico cuando visite la casa de los Yaquis de Obregón, en lo que será otro capítulo del apasionado clásico sonorense.

