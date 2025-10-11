Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays; así se jugará la serie de campeonato de la Liga Americana

Ciudad de México.- Luego de un maratónico juego cinco en la serie divisional, se definieron los dos equipos invitados a la serie de campeonato de la Liga Americana. Los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays disputarán el único cupo para el 'joven circuito' en la Serie Mundial 2025; estos dos clubes solo se habían enfrentado en una ocasión durante una postemporada, pero jamás se habían cruzado en una final de liga.

El único antecedente que hay entre las dos organizaciones durante los playoffs fue en la serie de comodín del 2022; en aquella ocasión, los Mariners se tuvieron que meter al Rogers Centre para medirse contra los Blue Jays. El conjunto de Seattle pudo imponerse en dos encuentros consecutivos ante Toronto, consiguiendo el pase a la serie divisional, aunque terminaron siendo barridos ante los Houston Astros.

Ambos equipos consiguieron la clasificación como líderes de división, librando la ronda de los wildcards; los Blue Jays tuvieron que enfrentar a los New York Yankees, lo cual no representó mucho reto y estuvieron cerca de barrerlos. Vladimir Guerrero Jr. fue el verdugo para los del Bronx, pues finalizó la serie con nueve imparables, entre los que destacan tres cuadrangulares, nueve carreras producidas y un promedio de bateo de .530.

Vladimir Guerrero Jr. during the 2025 ALDS uD83DuDE2E



9-for-17 (.529 AVG)

3 HR

9 RBI

1.609 OPS pic.twitter.com/2HhxaeeaQp — MLB (@MLB) October 9, 2025

Para los Mariners fue más complicado conseguir el pase, pues tuvieron que recurrir al quinto juego para conseguir eliminar a los Detroit Tigers. Dicho encuentro decisivo se tuvo que definir en 15 entradas, luego de una gran labor de todos los lanzadores que participaron, preservando el empate hasta los extrainnings.

Fechas para la serie de campeonato de la Liga Americana

Juego 1: Seattle en Toronto; domingo 12 de octubre/18:03 horas (horario CDMX)

Juego 2: Seattle en Toronto; lunes 13 de octubre

Juego 3: Toronto en Seattle; miércoles 15 de octubre

Juego 4: Toronto en Seattle; jueves 16 de octubre

*Juego 5: Toronto en Seattle; viernes 17 de octubre

*Juego 6: Seattle en Toronto; domingo 19 de octubre

*Juego 7: Seattle en Toronto: lunes 20 de octubre

* En caso de ser necesario.

Locked in.



Let the ALCS begin uD83DuDD25 #WANTITALL pic.twitter.com/AogkuijH03 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 11, 2025

Los horarios serán asignados cuando se definan los equipos participantes en la serie de campeonato de la Liga Nacional, pues el último boleto se definirá entre los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs.

Fuente: Tribuna del Yaqui