Sonora gana oro y plata en el Boxam de España: Castañeda y Hernández suben al podio

Alicante, España.- Los boxeadores sonorenses Gabriela Hernández y Marcos Castañeda se llenaron de gloria, ya que subieron al podio en el torneo internacional Boxam, que se realizó en La Nucía, Alicante, España, este fin de semana.

En el caso del hermosillense Castañeda, se quedó con la medalla de oro, tras superar en la final a su compatriota Mateo Levariega; anteriormente había dejado en el camino al representante de Irlanda y España. Con esta victoria, el de la 'H' y miembro de los Caballeros Team se consolida como una de las promesas más importantes que tiene el boxeo azteca; ya fue campeón nacional y ahora es campeón internacional.

Mientras que en el caso de la cajemense, Gabriela Hernández, se quedó con una histórica presea de plata, al caer por una cerrada decisión ante la representante de Portugal. Con eso, la jovencita cierra un 2025 maravilloso, donde también ganó plata en la Copa América de Boxeo.

¡México brilla en el BOXAM 2025!

Cierre dorado para nuestros pugilistas junior y juveniles uD83CuDDF2uD83CuDDFD con 49 medallas:

uD83EuDD4712 oro | uD83EuDD4819 plata | uD83EuDD4918 bronce

¡Título general para la delegación mexicana!

Rumbo a Dakar2026 #TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/SrxMmyFuIt — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 11, 2025

La delegación mexicana acudió al evento internacional que se celebró en el 'viejo continente' con 73 atletas, de los cuales solamente dos fueron de Sonora: Gabriela Hernández Araujo, del municipio de Cajeme, y Marco Castañeda Salas, de la capital del estado.

Cabe destacar que, antes de participar en el evento, la también conocida como 'Chocue' solicitó apoyo al gobierno y la comunidad en general para poder participar en este importante torneo. Ahora toda esa ayuda que recibió, la pudo respaldar con una histórica participación.

La jovencina Gabriela Hernández se quedó con la presea de plata en la categoría juvenil de los 70 kilogramos, mientras que el de la H, Marcos Castañeda, se proclamó como el mejor en su división, que fue la de 60 kilogramos.

¡La nueva generación del boxeo mexicano está pegando fuerte en España!uD83EuDD4A

Heraclio Rodríguez , José Luis de la Cruz, Gustavo Herrera y Jazmín Hernández se lucieron en el BOXAM 2025 y siguen con todo rumbo a Dakar 2026.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/QRfTGjSpef — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 9, 2025

Este fue el último gran torneo del año que disputaron los dos sonorenses, el mismo que sirvió para demostrar que son de las grandes promesas que tiene el deporte de los puños, en un estado que ha tenido figuras de la talla de Julio César Chávez, Óscar Valdes, Juan Francisco Estrada, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui