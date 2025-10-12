América pierde a jugador para enfrentar al Cruz Azul; salió lesionado en el Clásico Nacional

Glendale, Estados Unidos.- Las malas noticias para los de Coapa siguen llegando, pues las Águilas del América perdieron otro elemento, mientras disputaban un partido de exhibición contra las Chivas del Guadalajara en tierras norteamericanas. El conjunto 'azulcrema' no podrá disponer de uno de sus delanteros luego de una lesión muscular que lo mantendrá fuera de actividades por al menos tres semanas.

Ambas escuadras protagonizaron una nueva edición del Clásico Nacional en apenas un mes y aprovecharon el parón por la fecha FIFA para proseguir con sus actividades y afinar detalles de cara a la Liguilla. Javier 'Chicharito' Hernández rompió su sequía de gol, aprovechando un error en la defensa del América, y Víctor Dávila puso el empate con el que finalizó el encuentro ante más de 40 mil asistentes.

Lo verdaderamente preocupante para las Águilas es su nuevo elemento lesionado; cuando faltaban tres minutos para el silbatazo final, Isaías Violante resultó con una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas. Mientras corría solo, el delantero se tomó la parte posterior del muslo derecho y terminó cayendo al césped; el jugador tuvo que ser retirado en camilla ante un fuerte dolor muscular.

uD83DuDEA8Isaías Violante sale lesionado del partido del @ClubAmerica uD83DuDEA8uD83EuDD85uD83DuDC40#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/HKgdrBTMqT — Luis Ernesto TricampeonuD83EuDD85uD83CuDFC6 (@LuisErnestoP95) October 12, 2025

Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial, varios medios han asegurado que la lesión se trata de un desgarre muscular, lo que lo mantendrá por varias semanas fuera de actividades. Esta nueva baja se suma a la de Dagoberto Espinoza, quien estará fuera hasta el 2026 por una rotura del ligamento cruzado, y a la de José Zuñiga, que tuvo un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha en la última jornada de la Liga MX.

#Deportes | Águilas del América pierde a elemento clave por varias semanas; salió lesionado en la jornada 11 ?uD83EuDD15https://t.co/uP1bGyiuya — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Lo destacable para los de Coapa es que aprovecharon el parón de la fecha FIFA para recuperar a la mayor parte de sus jugadores que estaban en la lista de lesionados, pues es probable que para el reinicio de la Liga MX cuenten con Henry Martín, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo y Allan-Saint Maximin.

Las Águilas del América reiniciarán su actividad en el Apertura 2025 con un duro duelo, pues se medirán contra el Cruz Azul, quien marcha en las primeras posiciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui