Christian Horner podría llegar a Ferrari en 2026 ante la crisis en Maranello

Ciudad de México.- Luego del mal momento que atraviesa la escudería de Ferrari, varios medios europeos comenzaron a especular que Christian Horner, exdirector de Red Bull Racing, podría vestirse de rojo y llegar al equipo del 'Cavallino Rampante' en los próximos años. En los últimos Grandes Premios se han tenido malos resultados, incluyendo el perder el Campeonato de Constructores, lo que ha acrecentado la crisis en Maranello.

El equipo italiano perdió las esperanzas de competir por el Campeonato de Constructores, pues McLaren aseguró el título durante el Gran Premio de Singapur; aunado a eso, sus dos pilotos ya no se encuentran en la pelea por el campeonato mundial y la lucha quedó entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen. Los malos resultados se unieron a las declaraciones que lanzó Charles Leclerc, luego del mal desempeño que ha ofrecido el SF-25.

Desde que se anunció su despido de la escudería de las bebidas energéticas, varios medios ligaron a Horner con diferentes escuderías, que iban desde Alpine y Sauber hasta el equipo que se unirá en 2026, Cadillac F1 Team. Ya con su relación laboral finalizada, Christian Horner atraviesa el llamado 'periodo de gardening', el cual imposibilita su firma con algún otro equipo y así evitar la fuga de información de su anterior escudería.

Horner oficialmente cesó sus funciones como CEO y comienza su período de gardening.



*Red Bull Racing

*Red Bull Powertrains

*Red Bull Advance Technology

*Red Bull Advance Services

*Red Bull Technology



(En Agosto 2026 podrá integrarse en funciones de otro equipo si así lo desea) https://t.co/jpwXNHyeKB pic.twitter.com/Xr6oIA97sO — Shahab (@JdthMM) August 14, 2025

Luego de haber visto que los rumores hubieran cesado, un periodista especializado en F1 volvió a avivar las posibilidades de ver a Horner vestido de rojo; Ralf Bach de F1-Insider comentó que John Elkann (presidente de Ferrari) tiene en sus planes despedir a Frédéric Vasseur, quien apenas cumple su segundo año con la escudería.

uD83DuDEA8 FERRARI WANT HORNER uD83DuDEA8 pic.twitter.com/yb7ZMsEAz6 — SPORTbible (@sportbible) October 10, 2025

Fue el mismo Elkann quien buscó a Horner en el 2022, cuando la continuidad de Mattia Binotto, anterior director de Ferrari, pendía de un hilo luego de los malos resultados para el equipo. También, el periodista Andy Cowell confesó que durante los fines de semana anteriores, Horner se puso en contacto con varias escuderías para ofrecer sus servicios, pero fue descartado de la mayor parte de ellas, cerrando sus posibilidades.

Johnny Herbert thinks Ferrari should go after Christian Horner if they want to be successful in F1 again uD83DuDC40 pic.twitter.com/1HLjOTTOwW — Autosport (@autosport) October 11, 2025

Los últimos informes han indicado que Christian Horner ha condicionado su ingreso a un equipo como accionista, emulando el sistema que ha establecido Toto Wolff con Mercedes, pues además de ser el director operativo, tiene una tercera parte de las acciones de la escudería.

Fuente: Tribuna del Yaqui