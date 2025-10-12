Dulce venganza; Dowdle supera las 200 yardas ante los Cowboys y Panthers ganan

Charlotte, Estados Unidos.- Rico Dowdle no se guardó nada la semana pasada cuando advirtió a sus excompañeros de equipo de los Dallas Cowboys, que sería mejor que se preparan y se abrocharan bien el cinturón.

"No estaban abrochados", dijo Dowdle, quien superó las 200 yardas desde la línea de golpeo por segunda semana consecutiva, esta vez contra su antiguo equipo, y el novato Ryan Fitzgerald pateó un gol de campo de 33 yardas cuando el tiempo se agotaba, lo que permitió a los Carolina Panthers derrotar 30-27 a los Dallas Cowboys en un emocionante partido de ida y vuelta este domingo.

Dowdle corrió para 183 yardas en 30 acarreos y atrapó cuatro pases para 56 yardas y una anotación para los Panthers, que vencieron a los Cowboys por primera vez en tres años en casa. Dowdle pasó cinco años con los Cowboys antes de firmar con Carolina como agente libre sin restricciones. Ha acumulado 473 yardas desde la línea de golpeo en las últimas dos semanas, un récord de la franquicia.

También se convirtió en el séptimo jugador de la NFL en los últimos 20 años en registrar juegos consecutivos de 200 yardas. Sus 239 yardas el domingo también establecieron un récord de franquicia, rompiendo la marca anterior de 237, establecida dos veces por Christian McCaffrey.

Bryce Young completó 17 de 25 pases para 199 yardas y lanzó dos de sus tres pases de touchdown al novato Tetairoa McMillan para ayudar a los Panthers (3-3) a mejorar a 3-0 en casa. McMillan no había atrapado un pase de touchdown en la NFL antes del domingo, después de atrapar 26 en sus tres temporadas en la Universidad de Arizona, pero logró recepciones de touchdown de 19 y dos yardas.

Dak Prescott completó 25 de 34 para 261 yardas y tres touchdowns para los Cowboys (2-3-1). Dallas desperdició un juego de mejor marca personal de George Pickens, quien atrapó nueve pases para 168 yardas y un touchdown. Los Cowboys fueron superados 216-31 por tierra, lo que resultó ser la diferencia en el juego.

Después de que los Cowboys empataron con un gol de campo (27-27), Young condujo a los Panthers 71 yardas en 15 jugadas, ocupando más de seis minutos del reloj para terminar el juego. En un momento, los Cowboys estaban tratando de dejar que los Panthers anotaran para recuperar el balón, pero el corredor novato Trevor Etienne sabiamente cayó después de un primer intento antes de la zona de anotación. Young se arrodilló dos veces para preparar la patada ganadora de Fitzgerald.

