Fernando Alonso se retirará de la Fórmula 1 en 2026 asegura un analista cercano al piloto

Ciudad de México.- Los rumores que han circulado en las últimas semanas en torno al futuro del piloto Fernando Alonso, un analista de la categoría, aseguró que el español tiene en mente decir adiós a la categoría y probablemente al automovilismo en general, al finalizar la temporada 2026 con Aston Martin, cuando finalice su contrato con la escudería inglesa.

En días anteriores, se descartó la probable llegada de Alonso a Alpine, luego de varios rumores que lo colocaban en el equipo inglés para los siguientes años; Flavio Briatore, director operativo de la escudería y amigo personal de Fernando, negó que estuvieran próximos a firmar al español. Según lo declarado por el empresario italiano, Fernando Alonso está comprometido con su actual escudería y esperaría al desempeño de la próxima temporada para tomar la decisión.

En las últimas horas, han tomado relevancia las declaraciones de Carlos Miquel, analista de Cope GP, quien asegura que Fernando Alonso está considerando decir adiós a las pistas en el 2026, aunque aseguró que la decisión aún sigue en el aire y será el propio piloto el que tome la decisión final sobre si renueva su contrato con Aston Martin o finaliza su carrera a los 45 años, luego de 32 triunfos en la F1 y varios campeonatos del mundo.

A Alonso no le queda mucho; mi sensación es que hay bastantes posibilidades de que Fernando Alonso se retire al final de 2026. Lo decidirá el verano que viene. Yo me encojo de hombros; la respuesta solo la sabe él".

Luego del Gran Premio de Singapur, se dio a conocer una entrevista de Alonso, en la cual comenzó a especular sobre su retiro, aunque aseguró que no dejaría la Fórmula 1 sin haber competido una última vez por el campeonato mundial. Según lo relatado por el propio piloto, Aston Martin tenía un desarrollo prometedor con el monoplaza que se usará con las nuevas normativas en 2026, lo cual garantiza su pertenencia en el equipo por la siguiente temporada.

En caso de que no puedan competir por los primeros lugares, Fernando Alonso evaluaría si renueva con la escudería inglesa o firma con otro equipo y, en su caso, también podría optar por finalizar su carrera en la F1.

