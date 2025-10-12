Gabriela Rodríguez gana plata para México en el Campeonato Mundial de Tiro con escopeta

Atenas, Grecia.- El 2025 continúa siendo un gran año para los atletas nacionales, pues se han establecido en las primeras posiciones de diversas competencias internacionales; la regiomontana Gabriela Rodríguez consiguió la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Escopeta, celebrado en Atenas, Grecia. La mexicana superó a otras participantes que son consideradas entre las mejores de la disciplina.

La nacida en Monterrey, Nuevo León, sigue escribiendo su nombre en la historia del deporte en México, pues apenas en septiembre, logró la medalla de oro, además de asegurar su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante el XXI Campeonato de Tiro Deportivo en República Dominicana, además de obtener la primera medalla en la disciplina que desempeña.

Gabriela Rodríguez finalizó en segundo puesto la prueba de Skeet Femenil, al contar con una puntuación total de 54 unidades, quedando tan solo tres puntos por detrás de la multicampeona estadounidense, Samantha Simonton. El podio lo completó la atleta sueca, Victoria Larsson, quien puntuó en 44 ocasiones, es decir, fue superada por 10 unidades por la mexicana, que estableció una de las mejores actuaciones del certamen.

¡Gabriela Rodríguez con medalla histórica para México! uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83EuDD48 Es la primera presea para nuestro país en un campeonato mundial de tiro deportivo. uD83DuDC4FuD83CuDFFB#México #Deporte #CONADE pic.twitter.com/bz6mCc6CTq — CONADE (@conadeoficial) October 12, 2025

La regiomontana comenzó su carrera en el tiro deportivo desde hace más de 10 años, influenciada por su padre y abuelo, ya que ambos practicaron dicha disciplina. Rodríguez participó en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, finalizando dentro de las 12 mejores posicionadas, y mejoró su actuación en los J.J. O.O. de París 2024, pues estuvo en las finales de su disciplina y terminó en el séptimo lugar.

GABRIELA RODRÍGUEZ HACE HISTORIA uD83EuDD48uD83CuDDF2uD83CuDDFD



La tiradora olímpica es subcampeona mundial al finalizar en el 2o. lugar de la prueba skeet femenil en la magna justa celebrada en Atenas, Grecia.



uD83DuDC49 Es la primera medalla para el tiro deportivo mexicano lograda en un Campeonato Mundial. pic.twitter.com/KToibY2ZmC — CONADE (@conadeoficial) October 12, 2025

Luego de sus últimos resultados, Gabriela Rodríguez levanta la mano y se perfila a asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028 y, luego de su gran 2025, aspira a pelear por los primeros lugares de su disciplina, mejorando sus actuaciones anteriores. Además, se estableció como una de las favoritas para los Juegos Centroamericanos del 2026, los cuales se celebrarán en República Dominicana en los meses de julio y agosto del próximo año.

Fuente: Tribuna del Yaqui