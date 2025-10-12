Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers; horarios de la serie de campeonato de la Liga Nacional

Ciudad de México.- Por primera ocasión desde el 2018, los Milwaukee Brewers consiguieron su boleto a la serie de campeonato de la Liga Nacional, aunque no lo tendrán sencillo, pues se enfrentan a los actuales campeones de la Serie Mundial 2024, Los Angeles Dodgers. Esta serie será de pronósticos reservados, pues a pesar del gran roster que presenta el equipo californiano, los 'Cerveceros' fueron los mejores durante el rol regular.

Milwaukee finalizó con el mejor récord de todas las Grandes Ligas en el 2025, llegando a las 97 victorias contra los 65 juegos perdidos, quedando con un promedio de ganados de .565. Durante la campaña, los Brewers tuvieron un dominio total sobre los Dodgers, pues se enfrentaron en seis ocasiones, quedándose con la victoria en todos los compromisos, incluyendo un walkoff, una blanqueada y haber apaleado al mejor abridor de Los Ángeles, Yoshinubi Yamamoto.

A pesar de haber finalizado en la primera posición de la división oeste, los Dodgers tuvieron que disputar la serie del comodín contra los Cincinnati Reds, lo cual no representó mayor reto y terminaron ganando en dos juegos. Contra los Philadelphia Phillies fue un poco más disputado, aunque se terminaron quedando con la serie en un juego que se definió en un error por parte del lanzador Orion Kerkering en la onceava entrada.

A WALK-OFF TO MOVE ON TO THE NLCS. pic.twitter.com/JPveGti3Nu — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 10, 2025

Los Milwaukee Brewers se metieron de manera directa a la serie divisional, enfrentándose a los Chicago Cubs y, a pesar de haber partido como amplios favoritos, tuvieron que extender la serie al máximo de compromisos, a pesar de haber ganado los primeros dos encuentros. El juego decisivo se definió por tres cuadrangulares solitarios de William Contreras, Brice Turang y Andrew Vaughn, lo cual bastó para garantizar la clasificación a la siguiente ronda.

YOUR MILWAUKEE BREWERS ARE HEADING TO THE NLCS ??????#MagicBrew pic.twitter.com/SsaTYKZ19M — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 12, 2025

Fechas para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Juego 1: Los Ángeles en Milwaukee; lunes 13 de octubre/18:08 horas

Juego 2: Los Ángeles en Milwaukee; martes 14 de octubre/18:08 horas

Juego 3: Milwaukee en Los Ángeles; jueves 16 de octubre

Juego 4: Milwaukee en Los Ángeles; viernes 17 de octubre

* Juego 5: Milwaukee en Los Ángeles; sábado 18 de octubre

* Juego 6: Los Ángeles en Milwaukee; lunes 20 de octubre

*Juego 7: Los Ángeles en Milwaukee; martes 21 de octubre

*En caso de ser necesarios.

World Series trip on the line.



A rematch of the 2018 #NLCS. Dodgers vs. Brewers! pic.twitter.com/d1h6EnNhRR — MLB (@MLB) October 12, 2025

A partir del juego 3, no se han asignado los horarios y dependerá de la continuidad en la serie de campeonato de la Liga Americana entre los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners.

