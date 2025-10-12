Mark Sánchez sale de la cárcel; el exjugador de NFL afrontará su juicio en libertad condicional

Indianápolis, Estados Unidos.- Luego de haber sido encarcelado el pasado domingo 5 de octubre, hace unas horas el exmariscal de campo, Mark Sánchez, abandonó la Cárcel del Condado de Marion y continuará su juicio en libertad condicional. El exjugador de la NFL enfrenta un par de cargos, luego de haber agredido a un adulto mayor a las afueras de un bar, mientras se encontraba bajo las influencias del alcohol.

Los primeros informes indicaron que el ahora comentarista había sido víctima de una agresión mientras salió de un bar en Indianápolis, Estados Unidos; Sánchez fue trasladado de emergencia a un hospital con varias heridas de navaja y, aunque de inicio se reportó en estado crítico, fue intervenido quirúrgicamente en un par de ocasiones y lo lograron estabilizar. Luego de las primeras indagatorias, se reportó que el exjugador sería recluido en prisión mientras continuaban las investigaciones.

Con el paso de las horas, se reveló que el narrador de Fox Sports había sido el causante del incidente y enfrentaría una serie de cargos que pudieran tener sentencia de varios años; según las grabaciones de la cámara de seguridad, un hombre de 69 años se encontraba trabajando cuando Sánchez se acercó y lo comenzó a agredir. El adulto mayor contraatacó e hizo uso de una navaja, en un acto catalogado como legítima defensa.

Mark Sanchez spent about 20 minutes roaming and, at times, stumbling around downtown Indianapolis before the violent encounter with his alleged victim ... and this new video shows nearly all of his activity.



Watch the full exclusive video uD83DuDD17 https://t.co/WilkLF8TS8 pic.twitter.com/Fv6IHe9Xz9 — TMZ (@TMZ) October 10, 2025

Durante la mañana del domingo 12 de octubre, se reveló que el exjugador de NFL había sido fichado de manera oficial y había sido puesto en libertad condicional; al salir de la cárcel, Mark Sánchez agradeció a los paramédicos que lo atendieron y aseguró que se encuentra concentrado en terminar con su recuperación. "Lamento no poder responder a todas sus preguntas", comentó cuando fue cuestionado sobre su estatus legal.

Former NFL quarterback Mark Sanchez speaks out after jail booking, hospital discharge https://t.co/VDn6Sx9WYX — WHLT 22 Hattiesburg (@WHLT22) October 12, 2025

Mark Sánchez enfrenta una serie de cargos menores, además de una acusación grave por agresión, por lo cual podría pasar hasta seis años tras las rejas en caso de encontrarse culpable. Además de eso, los abogados de Perry Tole, adulto mayor que resultó con graves lesiones, informaron que demandarían a Sánchez y a la compañía donde trabaja para reparar los daños causados.

Fuente: Tribuna del Yaqui