Marruecos sigue su camino en el Mundial sub-20; venció a Estados Unidos y pasó a las semifinales

Ciudad de México.- Marruecos sigue escribiendo su historia dentro de la Copa del Mundo sub-20, pues logró vencer a Estados Unidos y colarse a las semifinales de la justa mundialista. Los africanos eliminaron al último representante que restaba de la Concacaf, luego de que la Selección Mexicana cayera ante Argentina; para Marruecos, esta participación ya se convirtió en la mejor que han tenido en un Mundial de la especialidad.

El conjunto africano comenzó a sorprender desde la primera ronda, pues clasificó en la primera posición, a pesar de haber quedado asignado en el llamado 'Grupo de la Muerte'. Marruecos comenzó su participación en el Mundial sub-20 con un par de victorias ante Brasil y España y, ya con el boleto asegurado, se enfrentó a México en el tercer compromiso. Dicho encuentro se quedó para el lado de los aztecas por la diferencia mínima.

Los cuartos de final en contra de Estados Unidos fueron un partido físico y de gran exigencia para ambas escuadras, pero el marcador terminó beneficiando a Marruecos. El conjunto africano fue el primero en hacerse presente en la pizarra, aunque la jugada terminó siendo revisada en el VAR. El tanto fue marcado por Fouad Zahouani al minuto 33, aunque antes de que finalizara la primera mitad, el partido se empató gracias a la anotación de Cole Campbell.

uD83CuDDF2uD83CuDDE6uD83CuDDF2uD83CuDDE6 Morocco U-20 delivered a brilliant performance in Quarter-final, defeating the USA U-20 side 3-1.



Goals from Fouad Zahouani, an own goal, and Gessime Yassine sealed the win, progressing Morocco to the semi finals of the U-20 World Cup! #U20WorldCup #Morocco #2menglish pic.twitter.com/8bK42THJ4C — 2M.ma (@2MInteractive) October 12, 2025

Los dos goles restantes para Marruecos fueron producto de errores en la defensa de Estados Unidos; la segunda anotación fue un gol en propia puerta de Joshua Wynder, quien intentó despejar el balón ante la presión de los jugadores rivales. El gol que aseguró el resultado para Marruecos cayó en el minuto 87, cuando Estados Unidos perdió el balón en la última zona, en una confusión entre el arquero y un defensa, lo cual aprovechó Gessime Yassine.

uD83CuDDEAuD83CuDDFAuD83CuDDF2uD83CuDDE6 MARRUECOS LO LIQUIDA ANTE ESTADOS UNIDOS Y SE METE A LA SEMIFINAL DEL MUNDIAL SUB-20



GROSERO ERROR EN DEFENSA Y GESSIME YASSINE FIRMA EL 3-1 DEFINITIVOpic.twitter.com/OgDUvcW0g8 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 12, 2025

El conjunto marroquí se enfrentará al equipo que resulte ganador entre las selecciones de Noruega y Francia, las cuales tienen el partido programado para la tarde del domingo 12 de octubre.

A pesar de que a los cuartos de final habían clasificado cuatro selecciones del continente americano, solo una de ellas podrá llegar a la final de la Copa del Mundo sub-20, pues Colombia y Argentina se medirán en la misma semifinal.

Fuente: Tribuna del Yaqui