Mexicano encabeza equipo de ampayers para la SCLA entre Blue Jays y Mariners

Nueva York, Estados Unidos.- El ampayer mexicano Alfonso Márquez estará trabajando en su séptima Serie de Campeonato de la Liga de Americana, sirviendo como jefe de equipo al igual que James Hoye. Junto al juez zacatecano estarán trabajando el domingo Ryan Additon, Ben May, Adam Beck y John Libka quienes debutan en estos encuentros, de acuerdo con Major League Baseball.

Márquez encabezará este equipo en la serie de los Toronto Blue Jays en contra de los Seattle Mariners a partir del domingo. Hoye, estará trabajando en su quinta Serie de Campeonato y encabezará el enfrentamiento de la Liga Nacional entre los Milwaukee Brewers y los campeones defensores Los Angeles Dodgers a partir del lunes. Equipos de siete hombres trabajarán en cada serie, con un árbitro fuera de cada juego.

El mexicano tendrá una gran responsabilidad

Additon estará detrás del plato para el primer partido de la Liga Americana, con May en la primera, Márquez en la segunda, Marvin Hudson en la tercera, D.J. Reyburn en el izquierdo, Quinn Wolcott en el derecho y Doug Eddings como árbitro de reserva. En el Juego 2, Eddings trabajará en el plato, seguido por May, Márquez, Huston, Reyburn y Wolcott.

Márquez ya tiene experiencia en estos encuentros

La serie de la Liga Nacional comienza el lunes con Libka detrás del plato, Hoye en primera, Beck en segunda, Vic Carapazza en tercera, Chad Fairchild en el izquierdo, Mark Ripperger en el derecho y el mexicoamericano Gabe Morales como árbitro de reserva.

Morales estará detrás del plato en el Juego 2, seguido por Hoye, Beck, Carapazza, Fairchild y Ripperger. Hudson será el jefe de equipo de la Liga Americana en el Juego 3, cuando Márquez sea el árbitro de reserva, y Carapazza será el jefe de la Liga Nacional en el Juego 2, cuando Hoye sea el reserva.

Hudson está arbitrando su quinta LCS, Carapazza y Eddings su cuarta LCS, Fairchild su tercera, y Morales, Reyburn, Ripperger y Wolcott su segunda cada uno. Alex MacKay, Bill Miller y David Rackley serán los árbitros de repetición en la oficina de las Grandes Ligas en Nueva York.

