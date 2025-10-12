"No hay técnico": Andrés Vaca arremete contra Javier Aguirre y Selección Mexicana tras derrota

Dallas, Estados Unidos.- Una de las voces autorizadas en el balompié mexicano no se guardó nada contra la Selección Mexicana, luego de haber sido goleados a manos de Colombia. Andrés Vaca, narrador de TUDN, arremetió contra Javier Aguirre por el mal manejo del conjunto 'tricolor', mencionando los errores puntuales que ha cometido el seleccionador al mando del equipo.

La Selección Mexicana se enfrentó a Colombia como parte de sus partidos amistosos que sirven de preparación para la Copa del Mundo 2026, aunque con el resultado adverso obtenido, resaltaron el mal momento que atraviesa el conjunto nacional. Se evidenciaron las carencias en la defensa del equipo, pues los cuatro disparos que los sudamericanos realizaron a portería terminaron por hacer la diferencia en el marcador.

Luego del pésimo resultado, uno de los primeros periodistas en señalar los errores de la Selección Mexicana fue el narrador de TUDN; Vaca se enfocó sobre todo en el estilo de juego propuesto por el 'Vasco' y la nula capacidad de respuesta por parte del equipo.

Lo peor de toda esta selección es que no hay técnico. Todos, absolutamente todos sus cambios, son hombre por hombre. Así tendrá que improvisar con jugadores que ni siquiera juegan en su posición. Nunca te plantea algo distinto. Y juega siempre igual. Una lágrima".

Lo peor de toda esta selección es que no hay técnico. Todos, absolutamente todos sus cambios, son hombre por hombre. Así tendrá que improvisar con jugadores que ni siquiera juegan en su posición.

Nunca te plantea algo distinto. Y juega siempre igual. Una lágrima. — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) October 12, 2025

Lejos del estilo que se usa en la cadena televisiva a la que pertenece, Andrés Vaca se ha vuelto un ferviente crítico en el desempeño de las selecciones nacionales e inclusive aprovechó su cuenta de X para criticar algunos ajustes que realizó Esteban Arce, entrenador de la Selección Mexicana que fue eliminada de la Copa del Mundo sub20.

David Faitelson, compañero de transmisión de Vaca, tampoco se guardó nada contra la Selección Mexicana y catalogó como un "desastre" su desempeño, además de contrarrestar las declaraciones del 'Vasco' Aguirre, quien comentó que, lejos del resultado, había puntos a resaltar en la actuación de México. "Si el Mundial comienza mañana, México está jodid...; el nivel es bajo y a esta Selección le falta mucha calidad. Javier Aguirre no ha sido capaz de hacer las adecuaciones necesarias para suplir la falta de talento".

Fuente: Tribuna del Yaqui