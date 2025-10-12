"No son potencia": Christian Martinoli se lanzó contra la FMF por la derrota de México

Dallas, Estados Unidos.- La derrota de la Selección Mexicana ante Colombia vino a eclipsar las últimas sensaciones que había sobre un avance en el nivel deportivo del futbol en el país, lo cual ha sido respaldado por las declaraciones de varios periodistas; uno de ellos es Christian Martinoli. El narrador de Azteca Deportes lanzó unas duras críticas en contra de la FMF por el tipo de mercado que han querido establecer en la Liga MX.

La Selección Mexicana tuvo un penoso resultado contra los sudamericanos, que evidenciaron las carencias en la defensa por parte del conjunto 'tricolor'. Los cafetaleros tuvieron cuatro llegadas y todas terminaron con el balón en las redes. Lejos del resultado en el marcador, Colombia fue ampliamente mejor que el conjunto mexicano en el trámite del partido, pese a que su alineación combinó a varios suplentes con estrellas de dicho país.

El triste desempeño del seleccionado nacional terminó detonando la furia de Martinoli, quien se ha convertido en uno de los críticos más recurrentes para el cuadro 'tricolor'; Christian envió un 'recadito' a la Federación Mexicana de Futbol y les pidió que dejen de emular a las ligas europeas y tomen como ejemplo a lo realizado en la Categoría Primera A de Colombia.

La liga mexicana, en lugar de estar pensando en lo que hacen en Francia o España, debería estar pensando en lo que hacen en la liga colombiana para estar exportando este tipo de futbolistas. Es ahí donde se tiene que poner la mirada, no es en Alemania o en Inglaterra porque esas son las potencias".

El narrador destacó el gran trabajo que han realizado los colombianos en los años recientes y recalcó que los sudamericanos han superado por mucho el nivel de México. "La Sub-20 está en semifinales, nosotros quedamos eliminados y encima hoy la mayor nos aplastó", se escuchó en el final de la transmisión del encuentro amistoso en tierras estadounidenses.

Existen tantos idiomas en el mundo y Martinoli siempre decide hablar con el de la verdad.



Cuando nuestro Nalgón habla, todos escuchamos. pic.twitter.com/w9G5G2bqSb — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) October 12, 2025

Matinoli no fue el único periodista en explotar por el desempeño de México, ya que Andrés Vaca y David Faitelson criticaron lo visto en la cancha del AT&T Stadium, catalogando como un desastre el partido por parte de la Selección Mexicana y cuestionando las decisiones tomadas por Javier Aguirre.

#Deportes | "No hay técnico": Andrés Vaca arremete contra Javier Aguirre y Selección Mexicana tras derrota ?uD83DuDE24https://t.co/hSvLxAQbJY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui