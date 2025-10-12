Raleigh despierta, Polanco produce dos y Mariners pegan primero ante Blue Jays

Toronto, Canadá.- Cal Raleigh le cortó una cadena de 16 retirados en fila a Kevin Gausman con panorámico cuadrangular en la sexta entrada y después Jorge Polanco remolcó la carrera del desempate con sencillo ante el relevista Brendon Little para que los Seattle Mariners pegaran primero en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al imponerse como visitantes por 3-1 a los Toronto Blue Jays.

A pesar de admitir un cuadrangular solitario de George Springer al primer lanzamiento que hizo en el juego, Bryce Miller enderezó el rumbo y le sostuvo el duelo monticular a Gausman durante más de cinco entradas, hasta que Raleigh despertó a los visitantes en la apertura del sexto inning.

En ese capítulo y después de retirar a los dos primeros bateadores, Gausman enfrentó al líder cañonero de las Grandes Ligas en la temporada regular y en cuenta de 2-2, Raleigh le prendió una bola rápida de 86.2 millas por horas y se la depositó detrás de la barda, entre los jardines derecho y central, sobre una distancia de 420 pies.

Luego, Julio Rodríguez recibió base por bolas, lo que marcó la salida de Gausman y el ingreso de Brendon Little, quien permitió el avance del corredor a segunda con un lanzamiento descontrolado, para que Polanco lo enviara a la registradora con sencillo por encima de la tercera base, para el 2-1.

Raleigh emparejó los cartones con jonrón solitario

Los visitantes en el Roger Centre sumaron su tercera carrera en la octava entrada, donde el cubano-mexicano Randy Arozarena recibió base por bolas, se robó la segunda colchoneta y luego la tercera, para anotar después con imparable de Polanco al prado derecho.

Miller (1-0) se apuntó la victoria en seis entradas completas de dos hits y una carrera; con tres ponches y tres bases por bolas. Gausman (1-1) cargó con el descalabro al admitir las dos carreras y tres hits en cinco episodios y dos tercios; con cinco ‘chocolates’ y dos pasaportes gratis.

Turned up the heat in Toronto uD83DuDD25 #SeizeTheMoment pic.twitter.com/BS91tGIl9w — Seattle Mariners (@Mariners) October 13, 2025

El cerrador mexicano Andrés Muñoz retiró la novena entrada para apuntarse su segundo salvamento en esta postemporada y el primero en una Serie de Campeonato. El mochiteco enfrentó a Vladimir Guerrero Jr., a quien retiró con rodado a las paradas cortas; luego a Addison Barger con elevado al central y al también mexicano Alejandro Kirk con elevado al jardín izquierdo.

Fuente: Tribuna del Yaqui