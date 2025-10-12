Rayados de Monterrey suman otro elemento lesionado; tuvo que ser trasladado a un hospital

Monterrey, Nuevo León.- Tal parece que la fecha FIFA de octubre ha traído malas noticias para varios equipos de la Liga MX, pues muchos jugadores han resultado con lesiones y los regiomontanos no fueron la excepción. Mientras los Rayados de Monterrey realizaban un entrenamiento en las instalaciones de El Barrial, uno de los mediocampistas de 'La Pandilla' resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital.

El futbolista afectado fue Fidel Ambríz, quien tiene 22 años y se desempeña en el medio campo; el nacido en Aldama, Nuevo León, está en su tercer torneo de la Liga MX, luego de llegar procedente de los 'Panzasverdes' de León. Con Rayados, ha visto participación en 11 de las 12 jornadas del Apertura 2025, incluidas siete titularidades, además de haber marcado un gol contra las Águilas del América.

El jugador estaba con el resto del grupo entrenando cuando una lesión en condiciones aún desconocidas lo terminó enviando al hospital; según indicó el periodista Diego Armando Medina de TUDN, el joven futbolista tuvo que salir en muletas de las instalaciones del club. "Es una noticia en desarrollo, no tenemos información aún de si es la rodilla, el tobillo o algo más; lo que sí sabemos es que tuvo que salir en muletas de la cancha, no pudo ni siquiera manejar".

OJO…



Fidel Ambriz NO pudo terminar el entrenamiento de este domingo en El Barrial.



Salió en muletas del Centro de Entrenamiento.



Información en desarrollo.

Sería una DURA baja para el conjunto rayado.@mmdeportesmx @rg690 @mediotiempo @laaficion pic.twitter.com/swOBeWcZoE — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) October 12, 2025

Habrá que esperar el comunicado oficial por parte de los Rayados, aunque debido a la magnitud de la lesión comentada por el reportero, es probable que se tenga que perder el partido entre el Monterrey y Pumas en el reinicio de la Liga MX.

No todo son malas noticias.

A pesar de la baja de Ambriz y a falta de la confirmación por parte de la directiva, se especula que para el próximo fin de semana, pudiera estar de regreso el goleador del equipo, Sergio Canales, el cual quedó fuera de actividades luego de que un proceso de rehabilitación invasivo se complicara y tuviera que ser intervenido en quirófano.

continuó su preparación para enfrentar a los universitarios el próximo sábado en el BBVA a las 19:00 horas.

Además del regreso de Sergio Canales, todo indica que los albiazules recuperarán a Carlos Salcedo.



uD83DuDCCC Además del regreso de Sergio Canales, todo indica que los albiazules recuperarán a Carlos Salcedo.



uD83DuDCF8 Rayados pic.twitter.com/ZMFptdCiJA — ONCE Diario (@oncediariomx) October 12, 2025

De igual manera, Carlos Salcedo pudiera saltar a la banca contra los universitarios y podría sumar sus primeros minutos con el equipo, luego de su lesión en los ligamentos que lo ha mantenido fuera de actividades desde enero, sin poder ver actividad con los Rayados.

Fuente: Tribuna del Yaqui