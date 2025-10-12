Rodgers lanza dos TD y los Steelers mantienen su dominio en casa sobre los Browns

Pittsburgh, Estados Unidos.- Aaron Rodgers lanzó para 235 yardas y dos touchdowns, su línea ofensiva le dio el resguardo necesario para evitar ser capturado por Myles Garrett o alguien más y los Pittsburgh Steelers no tuvieron problemas este domingo para vencer 23-9 a los Cleveland Browns.

Con su victoria, los Steelers (4-1) fortalecieron su temprano dominio en la AFC Norte al continuar su dominio en casa sobre los Browns (1-5). La racha de derrotas de temporada regular de Cleveland en el Acrisure Stadium alcanzó los 22 juegos después de otra actuación sin vida de su ofensiva.

El quarterback novato de los Browns, Dillon Gabriel, pasó para 221 yardas pero no pudo llevar a la segunda ofensiva con menor puntuación de la liga a la zona de anotación, ya que Cleveland no logró superar la barrera de los 17 puntos por undécimo juego consecutivo.

Gabriel sufrió por la presión de la defensiva

La defensiva acerera se encargó de golpearlo y atraparlo una y otra vez, y Gabriel, una selección de tercera ronda que reemplazó a Joe Flacco desde que fue canjeado la semana pasada, no entregó el balón, pero no logró encender una ofensiva que sólo ha sumado 82 puntos en la temporada.

Gabriel pasó para 221 yardas, pero necesitó 52 intentos para alcanzar ese total frente a una presión al mariscal de campo que parece mejorar con cada semana. Los Steelers se beneficiaron del regreso del apoyador externo Alex Highsmith de una lesión en el tobillo y del back defensivo Jalen Ramsey por un problema en el tendón de la corva que lo limitó en la práctica toda la semana.

Rodgers recibió mucha protección de sus linieros

Rodgers, por su parte mantuvo las cadenas en movimiento al distribuir sus 21 pases completos entre ocho jugadores. Lanzó un pase de touchdown de 12 yardas a Connor Heyward en el tercer cuarto y encontró a DK Metcalf en un bonito globo a la esquina derecha de la zona de anotación, para un touchdown de 25 yardas a principios del cuarto que puso el juego fuera de su alcance.

Fuente: Tribuna del Yaqui