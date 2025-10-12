Toronto sufre la baja de uno de sus estelares para la Serie de Campeonato ante Seattle

Toronto, Canadá.- La Serie de Campeonato de la Liga Americana aún no da inicio y los Toronto Blue Jays ya sufrieron su primera baja, al darse a conocer que su estelar campocorto, Bo Bichette no está en el roster para el compromiso que arranca este domingo ante los Seattle Mariners.

Sin embargo, quienes sí estarán en el roster para este importante compromiso son el tres veces ganador del premio Cy Young Max Scherzer y el derecho Chris Bassitt, quienes fueron activados después de perderse la victoria en la Serie Divisional sobre los Yankees.

Bichette no ha podio jugar desde hace varias semanas

El sábado, Bichette corrió las bases por primera vez que se torció la rodilla izquierda el mes pasado. El dos veces líder de hits de la Liga Americana y dos veces All-Star hizo una mueca mientras rodeaba la segunda base, se detuvo y salió del campo mientras sacudía la cabeza.

Bichette terminó segundo en las Grandes Ligas detrás de Aaron Judge de Nueva York con un promedio de bateo de .311. Bichette se lesionó en una colisión el 6 de septiembre con el receptor de los Yankees, Austin Wells, y no ha jugado desde entonces.

Los 13 jugadores de posición de Toronto para la Serie de Campeonato de la Liga Americana son el mismo grupo que anotó 34 carreras en 34 entradas contra los Yankees.

Scherzer ya está listo para lo que se ocupe

Scherzer, un ocho veces All-Star tuvo marca de 5-5 con efectividad de 5.19 en 17 aperturas después de aceptar un contrato de un año y 15.5 millones. No lanzó entre el 29 de marzo y el 25 de junio debido a una inflamación en el pulgar derecho. Tuvo marca de 1-3 con efectividad de 9.00 en sus últimas seis aperturas. Bassitt tuvo marca de 11-9 con efectividad de 3.96 en 32 apariciones, todas menos una de ellas como abridor. Scherzer y Bassitt toman los lugares del zurdo Justin Bruihl y el derecho Tommy Nance.

Bassit también está disponible para lanzar

Seattle, por su parte, hizo dos cambios en el roster después de que vencieron a Detroit en la ronda de la Serie Divisional, con el regreso del as derecho Bryan Woo. Woo, de 25 años, no ha lanzado desde el 19 de septiembre debido a una inflamación pectoral. Tuvo marca de 15-7 con efectividad de 2.94 y 198 ponches en 186 entradas y dos tercios durante la temporada regular.

Fuente: Tribuna del Yaqui