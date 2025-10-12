Yaquis cancela su último juego de pretemporada contra Naranjeros por fuertes lluvias en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón han finalizado su pretemporada sin acción, pues 'La Tribu' tuvo que cancelar su último compromiso contra Naranjeros de Hermosillo por las fuertes lluvias que azotan el municipio y la zona aledaña al Estadio Yaquis. La escuadra cajemense concluirá sus entrenamientos el próximo martes 14 de octubre para darle paso al arranque de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Dichos encuentros estaban programados desde inicios de septiembre, cuando se oficializó el calendario de la pretemporada para Yaquis, sin contar con la llegada de las copiosas lluvias de las últimas horas; el conjunto cajemense tuvo que interrumpir la práctica en campo del sábado 11 de octubre, además de que Naranjeros adelantó un día su juego luego de los pronósticos del clima emitidos por la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora.

Apenas hace unos instantes se dio el anuncio oficial en las redes sociales del equipo; Yaquis informó que, por las inclemencias del clima, el encuentro quedaba cancelado y no sería reprogramado para los próximos días. "Debido a las intensas lluvias de este fin de semana y que no han parado, el juego programado para este domingo ante Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Yaquis ha sido oficialmente cancelado. Agradecemos la comprensión y el apoyo de nuestra afición".

Con este anuncio, se dan por finalizados los juegos de preparación para la temporada 2025-2026 de la LAMP; los Yaquis tuvieron una buena participación durante la Mexican Baseball Fiesta, finalizando con seis victorias, incluido un juego sin hit ni carrera en contra de Hermosillo. Luego de regresar a México, se enfrentaron en tres ocasiones contra los capitalinos, resultando con dos derrotas y un triunfo en el Estadio Yaquis.

Los Yaquis de Obregón continuarán con los entrenamientos en los próximos días, antes de realizar el viaje hacia Sinaloa para enfrentar a los Cañeros de Los Mochis el miércoles 15 de octubre; un día después, se tendrá la esperada Ceremonia Inaugural en Obregón, donde se contará con un espectáculo de varios cantantes, además del playball en tierras cajemenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui