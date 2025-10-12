"Yo soy el culpable": Javier Aguirre asume responsabilidad por la goleada de Colombia a México

Dallas, Estados Unidos.- Luego de la goleada que sufrió la Selección Mexicana ante Colombia durante el encuentro amistoso de la fecha FIFA, Javier Aguirre rompió el silencio y habló sobre lo ocurrido en la cancha del AT&T Stadium. El 'Vasco' se dijo responsable por el mal resultado obtenido en el partido de exhibición y destacó los pocos puntos favorables que presentó el cuadro mexicano ante los sudamericanos.

La Selección Mexicana se medía contra Colombia en partido amistoso que les sirve para ir afinando detalles de cara a la Copa del Mundo 2026 y, aunque los cafetaleros presentaron un cuadro con varios suplentes, vapulearon con superioridad al 'tricolor'. Los colombianos aprovecharon errores puntuales en la defensa rival y asestaron cuatro goles en la misma cantidad de disparos a puerta; John Lucumí, Luis Fernando Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero fueron los anotadores.

Luego del lamentable resultado, el seleccionador mexicano salió a dar la cara en una conferencia de prensa; el 'Vasco' asumió la responsabilidad de la derrota y aseguró que reprimirá a varios jugadores por su poca entrega en la cancha. "El principal culpable soy yo y lo asumo, pero hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir; a lo largo de 90 minutos hubo jugadores que no estuvieron a la altura".

Si bien aceptó que los goles se pudieron evitar de fácil manera, Aguirre relató que le gustó el funcionamiento cuando se apoderaban de la pelota, mas los errores en la defensiva les terminaron costando la derrota. "Nos falta saber competir mejor; no se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego".

De igual manera, el 'Vasco' comentó que, a pesar de haber salido derrotados, les sirve más un resultado de esta magnitud contra un rival bueno que vencer por goleada a una selección cuyo nivel no aporta nada al estilo de juego para México. "A mí me sirve de poco ganar hoy 4-0 a Serbia, eso puede confundir y esta es una realidad. Duele mucho porque es un marcador abultado y es una lección, pero intentaré reanimarlos y enseñarles bien en qué nos equivocamos".

La Selección Mexicana se medirá contra Ecuador en el segundo partido amistoso de la fecha FIFA; el 'tricolor' usará de casa el Estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara el próximo martes 14 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui