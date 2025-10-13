América confirma baja de Isaías Violante por lesión; regresaría a las canchas hasta el 2026

Ciudad de México.- Las últimas semanas han sido devastadoras para las Águilas del América, pues han presentado numerosas ausencias de varios jugadores por lesión; dicha situación no frenó en el parón de la fecha FIFA, pues siguieron confirmando bajas en los días libres. Los de Coapa tuvieron un encuentro amistoso contra las Chivas, en el cual salió lesionado Isaías Violante, el cual quedará fuera de las canchas por el resto del año.

Una nueva edición del Clásico Nacional se tuvo en Glendale, Estados Unidos, durante la pausa de la Liga MX; al estar compitiendo en la parte alta de la tabla, ambos equipos optaron por disputar un partido de exhibición, que les permitiera no perder el ritmo de cara a la última parte del Apertura 2025 y llegar afinados a la Liguilla. Más de 40 mil asistentes presenciaron el empate a una anotación, siendo los responsables de los goles, Javier 'Chicharito' Hernández por Chivas y Víctor Dávila por el América.

Lejos de preocuparse por el resultado, las Águilas centraron su atención en la nueva baja que presentó el equipo, pues a falta de un par de minutos para el silbatazo final, Isaías Violante presentó una lesión muscular. El mediocampista iba corriendo y, sin hacer contacto con algún rival, se dejó caer al piso por un dolor en la parte posterior del muslo derecho; el joven jugador tuvo que ser retirado en camilla.

Durante la tarde del 13 de octubre, las Águilas del América utilizaron su cuenta oficial de X para comunicar el parte médico oficial, dejando en claro la gravedad de la lesión. "El Club América informa que nuestro jugador Isaías Violante presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho".

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Isaías Violante presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.

Aunque el comunicado no establece un tiempo de recuperación estimado, el tratamiento para una lesión de dicha magnitud puede prolongarse hasta por seis semanas, por lo que su regreso al Apertura 2025 queda descartado y es probable que tampoco pueda ver actividad en la Liguilla.

Esta nueva lesión para el América se suma a los otros elementos que se han perdido las últimas jornadas con el conjunto 'Azulcrema', quien tendrá que afrontar el partido contra el Cruz Azul sin gran parte de sus elementos titulares.

