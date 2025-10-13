Brandon Moreno y Manuel 'Loco' Torres tendrán prueba de fuego en el UFC 323

California, Estados Unidos.- UFC 323 será el último gran evento del año que prepare la empresa de Dana White, y este lunes 13 de octubre se dio a conocer el adelanto de la cartelera, que estará encabezada por uno de los mejores libra por libra de la actualidad, Merab Dvalishvili el próximo 6 de diciembre.

Pero además de la presencia del campeón de peso gallo, en la velada verán actividad dos de los peleadores más destacados que tiene México: el excampeón de peso mosca, Brandon Moreno, y el explosivo Manuel 'Loco' Torres.

Por el oro

Tal y como se informó en este medio hace aproximadamente un mes, el de Tijuana y primer campeón nacido en México que tuvo la UFC, Brandon Moreno, se medirá ante el clasificado Tatsuro Taira, en un combate a tres asaltos en la categoría de peso mosca.

El 'Bebé Asesino' llega con una racha de dos victorias seguidas ante fuertes contendientes de la división, como lo son Amir Albazi y Steve Erceg. Mientras que su rival suma cuatro triunfos en sus últimos cinco combates. El único descalabro del asiático fue ante Brandon Royval.

Cabe destacar que el ganador entre el mexicano y el nipón se podría convertir en el próximo retador a la corona, ya que en esa misma función, subirá al octágono el campeón de la categoría, Alexandre Pantoja, quien se medirá ante el noqueador Joshua Van.

Regresa el 'Loco'

Mientras que en ese mismo cartel, regresa a la acción el chihuahuense, Manuel 'Loco' Torres, quien tendrá su primera gran prueba de fuego cuando se mida al clasificado mundial, Grant 'KGD' Dawson, en una guerra a tres episodios, pero en la división ligero.

Torres es uno de los prospectos más explosivos que tiene México en las Artes Marciales Mixtas; con una marca de 16-3, el 'Loco' solo tiene un descalabro en la empresa de Dana White, misma que fue ante Ignacio Bahamondes. En su más reciente choque, el azteca fulminó en el primer asalto al experimentado Drew Dober.

Por su parte, su rival, quien es el 14 mejor del mundo en su peso, derrotó este mismo año a Diego Ferreira y ya sabe lo que es vencer a un tricolor, ya que el año pasado finalizó a Rafa García, por lo que ahora ante Torres tendrá la oportunidad de seguir escalando en las clasificaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui