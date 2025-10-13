Detroit extiende su contrato al manager Hinch; buscan 'amarrar' a Skubal

Detroit, Estados Unidos.- Después de una dolorosa eliminación en la Serie Divisional a manos de Seattle el fin de semana, los Detroit Tigers ya piensan en el futuro y con la mira puesta en la próxima campaña anunciaron una extensión de contrato del manager A.J. Hinch.

Scott Harris, gerente general de los Tigers hizo el anuncio de la extensión de contrato e insistió en que los propietarios proporcionarán los recursos necesarios para firmar al as Tarik Skubal con un contrato a largo plazo.

President of Baseball Operations Scott Harris and Manager A.J. Hinch wrap up the Tigers 2025 season. https://t.co/spGUmu5b6B — Detroit Tigers (@tigers) October 13, 2025

Harris y Hinch tuvieron una conferencia de prensa el lunes por la mañana, finalizando su temporada que terminó la semana pasada con una derrota por 3-2 en 15 entradas en Seattle en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana y mirando hacia el próximo año y más allá.

"Ojalá no estuviéramos aquí en este momento", dijo Harris durante el anuncio. "Ojalá estuviéramos en Toronto, preparándonos para el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana".

El manejador ha realizado un gran trabajo en Detroit

Durante la conferencia, Harris dijo que se acercó a Hinch durante la temporada regular, su quinta en Detroit, para extender su contrato por segunda vez y llegaron a un acuerdo rápidamente. Harris también firmó a Hinch con un contrato a largo plazo en 2023.

"Es uno de los mejores entrenadores del juego", dijo Harris, quien se negó a decir cuánto tiempo Hinch está bajo contrato. "Queremos que esté aquí mientras él quiera estar aquí", dijo Harris. "Quiero trabajar con él todo el tiempo que se pueda".

De igual manera, Harris dijo que los Tigers también quieren que Skubal continúe con el equipo de Detroit en los próximos años, pero saben que eso será costoso. Ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana y fue el ganador de la Triple Corona de pitcheo de la liga en 2024. Siguió con una efectividad de 2.21, la más baja de su carrera, y 241 ponches, el máximo de su carrera.

Los Tigers esperan retener a Skubal

"Es el mejor lanzador del beisbol", dijo Harris. "Con suerte, ganará un segundo Cy Young". Skubal firmó un contrato de un año y 10.15 millones durante la última temporada baja, evitando el arbitraje salarial, y se convertirá en agente libre después de la temporada 2026.

Para mantenerlo fuera del mercado, el propietario del equipo, Chris Ilitch, tendría que gastar muchos millones. Harris insistió en que Ilitch apoyará a la organización con lo que se necesita para la nómina, incluido lo que se necesitaría para mantener al zurdo de 28 años a largo plazo. "No me preocupa eso", dijo Harris.

Fuente: Tribuna del Yaqui