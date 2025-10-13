Dodgers designa sus abridores para enfrentar a los Brewers; Shohei Ohtani podría ser relevista

Milwaukee, Estados Unidos.- El campeón de la Serie Mundial 2024, Los Angeles Dodgers, no quieren dejar nada en el aire y eligieron a sus mejores abridores para los dos primeros encuentros de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Dave Roberts, manager del conjunto californiano, informó que Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto serán sus dos inicialistas para enfrentar a los Milwaukee Brewers, además de confirmar a Shohei Ohtani como lanzador, sin revelar su rol en el equipo.

Los Dodgers se enfrentarán a uno de los mejores equipos en el rol regular del 2025, pues los Milwaukee Brewers se quedaron en la segunda posición en la tabla general de MLB, solo por detrás de los Philadelphia Phillies, quienes cayeron a manos de los californianos en la serie divisional del 'viejo circuito'.

Es por eso que el mandamás de Los Ángeles envió a la loma a dos de sus mejores abridores, aunque tuvieron poca participación contra los Cerveceros en el 2025. Blake Snell finalizó el 2025 con récord de cinco ganados y cuatro perdidos, dejando efectividad de 2.35 sin haber enfrentado a los Brewers.

Snellzilla for NLCS Game 1.

"El secreto es evitar que pongan la bola en movimiento y que tengan corredores en las bases; no son un equipo promedio para batear. Tienen el mejor récord de Grandes Ligas. Los he estudiado y hay que poner mucha atención a quiénes son sus corredores", comentó Snell, quien aseguró estar motivado por ser elegido para ser el primer lanzador para los Dodgers en la serie de campeonato.

Yamamoto sí los enfrentó en una ocasión, aunque no le fue nada bien, pues terminó saliendo del encuentro y cargó con la derrota, luego de solo poder retirar dos tercios de entrada, en los cuales permitió cuatro imparables, entre ellos un cuadrangular, dos bases por bola y cinco carreras.

Yoshinobu Yamamoto will start NLCS Game 2 for the Dodgers, per @BNightengale



The Dodgers are still deciding what game Shohei Ohtani will pitch

A pesar de que Ohtani tuvo una buena apertura contra los Philadelphia Phillies, en la cual se quedó con la victoria al lanzar seis entradas de tres hits y tres carreras limpias, Roberts puso en duda el rol que desempeñará el japonés desde la loma. "Va a lanzar en algún punto también; ahora mismo no sabemos exactamente cuándo, pero sí va a lanzar en esta serie". Antes de finalizar la temporada, se consideró la oportunidad de enviar a 'Sho-Time' al bullpen, ante el deficiente desempeño de los relevistas de Los Angeles.

Nine strikeouts from Shohei in his first career postseason start!

