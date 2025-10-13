Entrevista: Allen Córdoba sueña con ganar un título con Yaquis de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Si hay un pelotero extranjero que ha sido sinónimo de garantía para Yaquis en los últimos años, ese es Allen Córdoba, quien para la temporada 2025-2026 volverá a vestir los colores de la Tribu.

Después de tener una temporada de ensueño en la Liga Mexicana de Beisbol, donde terminó levantando el título con los Diablos Rojos del México, el panameño buscará seguir con ese buen paso y hacer historia con los de Ciudad Obregón.

Contento de poder estar un año más con Yaquis, llego motivado y con ganas de hacer mi trabajo y buscar el campeonato. Sabemos que estamos luchando para quedar campeones; sé que es complicado, pero lo vamos a intentar; este año tenemos un gran equipo", declaró para TRIBUNA el pelotero canalero.

Amor por la ciudad

Esta será la tercera temporada que tenga Allen con el conjunto de Cajeme, escuadra con la que confiesa que se siente como en casa y con la que sueña poder trascender en el beisbol invernal. "Sería algo hermoso poder hacer historia con Yaquis; sueño con tener un título con este club. Estoy muy encariñado con la fanaticada y Obregón; desde el primer año me siento en casa, estoy muy contento aquí".

Córdoba, la temporada pasada fue de lo mejor que tuvo el club a la ofensiva, al registrar .292 de porcentaje de bateo, con 19 carreras producidas, además de tres jonrones y 74 imparables. Mientras que en el 2023, mantuvo una cifra de .318, con 24 producidas y dos metrallazos.

Cabe destacar que, al igual que Allen Córdoba, está presupuestado para saltar al diamante como el primero en el orden al bat de los Yaquis de Ciudad Obregón en la actual temporada, además de cubrir el jardín central.

El infielder norteamericano Riley Unroe y el patrullero panameño Allen Córdoba ya están entrenando con la Tribu BIENVENIDOS

Actualmente, los de Cajeme se encuentran afinando detalles para hacer su debut de campaña en el beisbol invernal del país, el próximo 15 de octubre cuando se metan a la casa de los Cañeros de Los Mochis, mientras que el 16, serán los Yaquis los que reciban a los de la nación verde.

Fuente: Tribuna del Yaqui