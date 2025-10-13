Especial: Temporada en casa del Tucson Baseball Team está en 3-2

Tucson, Arizona.- Lo que se avizoraba como una gran fiesta deportiva en Tucson, Arizona, al contar por primera vez con un equipo local en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), en las últimas horas, todo ese optimismo se convirtió en incertidumbre.

Fue el viernes 10 de octubre cuando el conjunto del Tucson Baseball Team dio a conocer, mediante un comunicado de prensa, que el choque inaugural ante Naranjeros, programado el día 16 en el Estadio Kino Veterans Memorial Stadium, se posponía debido a procesos de visados inconclusos de sus jugadores.

Un caso sin precedentes

A horas de que este tema se volviera tendencia a nivel internacional, TRIBUNA contactó al equipo a través de su Oficina de Prensa, para conocer cuál es el pronóstico de la participación del equipo profesional al inicio de las actividades de la liga. "Hay posibilidad de que esta situación dure semanas o inclusive cuatro meses. Es un caso sin precedentes. Como puede que eso nos ayude, también nos puede afectar. Pero tenemos esperanzas", explicó José Amaro, encargado del área. Agregó que diversas autoridades están colaborando con el equipo, para que la situación se resuelva de manera favorable lo más pronto posible.

Visado especial

Al tratarse del único equipo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico con sede en Estados Unidos, y que en su mayoría los jugadores y el personal son ciudadanos mexicanos, la franquicia está obligada a tramitar las visas P-1 de todo el personal. Dicho documento consular es exclusivo para atletas y equipos con reconocimiento internacional.

Además, al estar registrados en una liga profesional y que genera ingresos económicos, para realizar su trabajo deportivo no pueden recurrir a la tradicional visa B1/B2, que aplica para negocios y turismo. "Nosotros, como somos el equipo de Tucson y estamos viviendo (en Estados Unidos) y generando dinero, entonces nos exigen la visa de trabajo, la P-1", explicó.

Para dar continuidad al proceso por las vías oficiales, Víctor Cuevas, presidente del Tucson Baseball Team, ha programado una entrevista con autoridades del Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo, con el propósito de perfilar con mejor detalle la ruta de seguimiento.



Es así que, pudiera ser el martes o miércoles de esta semana cuando el equipo pueda recibir noticias sobre el trámite que, hasta el momento, sigue en proceso. Es decir, aún no se ha negado la posibilidad de que se tramiten las visas de los jugadores en forma, porque en tiempo ya no fue posible.

Resto de los equipos, sin problemas

Con la franquicia de Tucson, ya oficializada en el calendario de la temporada 2025-2026, el resto de los equipos también debe contar con visa vigente cuando sea su turno de acudir como visitantes al Estadio Kino Veterans Memorial Stadium.

Al respecto, el jefe de prensa de la LAMP, Iván Venegas, declaró para TRIBUNA que el resto de los clubes no tendrán ningún inconveniente para llevar a cabo sus actividades en territorio norteamericano. "Hasta donde sabemos, el problema no es con los otros equipos que vayan de visita, ya es un tema solo con Tucson en particular", indicó.

Dicho señalamiento también fue respaldado por José Amaro, pues explicó que las escuadras que jueguen como visitantes en Tucson, sólo programan estancias de tres días y se retiran. Al ser una dinámica distinta al equipo local de esta ciudad arizonense, pues no obtienen ganancia económica a través de una empresa estadounidense, no requieren del visado especial.

Tucson se queda en Tucson

A partir de estos rumores, a través de las redes sociales ha dado a conocer que los directivos del conjunto de Tucson ya están pensando en regresar a otra sede mexicana, y se han mencionado ciudades como San Luis Río Colorado o La Paz, pero fue el propio Tucson Baseball Team quien frenó esos rumores, al asegurar que la única ciudad que tienen en mente como sede oficial es y será Tucson.

"No tenemos otra ciudad pensada más que Tucson. Los escenarios que han manejado son puros rumores", afirmó Amaro. En este escenario, el equipo de Tucson continuará con su calendario establecido, jugando como local –administrativamente–, en los estadios de los equipos mexicanos a los que iba a recibir como en su casa.

Por lo pronto, Naranjeros de Hermosillo será anfitrión, del 16 al 19 de octubre, a los de Arizona, en el estadio Fernando Valenzuela, de Hermosillo. Además, Yaquis de Ciudad Obregón, dio a conocer que la serie que tenían programada del 24 al 26 en el Kino Veterans Memorial Stadium, de Tucson, se jugará en el estadio Yaquis, con la franquicia norteamericana como locales.

